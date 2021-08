Ingebrigtsens påminnelse til Norge: – Jeg har aldri slått ham før

TOKYO (Aftenposten): Ingen grunn til å tvile på at Jakob Ingebrigtsen løper for OL-gull på 1500 meter. Men han trekker frem flere grunner til at det ikke kan gå.

Jakob Ingebrigtsen er klar på at det ikke bare blir snakk om å hente medalje. Han minnet folket på om at han aldri har slått

9 minutter siden

Det var godt oppmøte deltagerlandsbyen i sponplatehallen hvor det holdes pressekonferanser. Familien Ingebrigtsen var på plass til oppsatt tid til tross for at de var meldt forsinket. Jakob, Filip og selvfølgelig trenerpappa Gjert Ingebrigtsen steg til verket.

Godt humør, men også med en liten advarsel til alle som mener at gullet er veldig nær for løperfenomenet fra Sandnes. Jakob Ingebrigtsen fikk spørsmål om hvordan det skal være mulig å slå Timothy Cheruiyot. Kenyaneren slo Ingebrigtsen i Monaco 9. juli.

– Det er ikke så mye tenking i forkant. I utgangspunktet er det den beste som vinner. Cheruiyot vet vi er i form, og jeg tror begge er i finalen. I alle løp vi begge har stilt opp, så har han slått meg. Jeg har aldri slått ham på 1500, sier han.

Fakta Jakob Ingebrigtsen Alder: 20 år (født 16. september 2000) Fra: Sandnes Personlige rekorder: 1500 meter: 3.28,68 (Europarekord) 5000 meter: 12.48,45 (Europarekord) Meritter: VM: Fire på 1500 m og 5 på 5000 meter Doha 2019, EM-gull på 1500 meter og 5000 meter Berlin 2018, gull og sølv VM U20 i 2018, tre gull EM, innendørs, fire gull EM terreng U 20. Løpsprogram i OL: Tirsdag 3. august: 1500 meter forsøk (kl. 02.05) Torsdag 5. august: 1500 meter semifinale (kl. 13.00) Lørdag 7. august: 1500 meter finale (kl. 13.40) Vis mer

Ingen tvil om målet

Kvalifiseringen til eneste løp i OL for Ingebrigtsen-familien starter natt til tirsdag i 02-tiden. Finalen skal løpes på friidrettens siste dag i OL, lørdag 7. august. Selv om 20-åringen er realist, så er han klar på at han har ett stort mål med å stille opp.

– Jeg er med for å være best.

Han slår fast at han vil vinne alt han er med på i livet, selv om det ikke er en reell sjanse for at det skal skje.

– Realistisk sett burde jeg være fornøyd med sølv eller en annen plassering. Cheruiyot har ikke vært mulig å slå for noen de siste årene. Men å vinne er målet.

Kenyas Timothy Cheruiyot under Diamond League i Monaco i juli.

Bestemte seg i 2012

I ni år har han tenkt på dette løpet. Han bestemte seg det året storebror Henrik kom fra OL 2012 i London hvor han var nær medalje. Da bestemte den da 11 år gamle Jakob seg for at han skulle ta medalje i 2020 og slå storebror.

– Jeg har tenkt mye på denne finalen og visualisert mye. Jeg har ventet veldig lenge på å være her. Men nå er jeg her, og det er merkelig å være i det mesterskapet jeg har drømt om å være i så lenge.

Jakob Ingebrigtsen var uttatt og påmeldt også på 5000 meter. Men løpsprogrammet var slik at det ble umulig å kombinere 5000 og 1500 meter.

Savner Henrik

Han satt på podiet i pressesenteret veltalende og selvsikker bak masken. Ved sin side satt Filip Ingebrigtsen, en av hans storebrødre. Han skal også ut på samme distanse uten de helt store medaljeforhåpningene. Men det er ingen storebror Henrik med denne gangen.

Jakob (t.v.) og Filip Ingebrigtsen i Olympic Village.

Aftenposten spurte om de savnet å ha med Henrik på tur. Gjert Ingebrigtsen snakket det bort og mente at det ikke betydde så mye fra eller til. De har reist uten Henrik før. Etter at trenerpappaen hadde snakket seg ferdig, kom det kjapp replikk fra Filip Ingebrigtsen.

– Svaret er ja, vi savner Henrik, sier han og så bort på yngstemann.

Han svarte kort «ja».