Djokovic’ rekordjakt: – Jeg stopper ikke her

Helgens finaleseier i Wimbledon flyttet Novak Djokovic (34) opp på øverste hylle i herretennisens Grand Slam-himmel sammen med legendene Rafael Nadal (35) og Roger Federer (39).

fullskjerm neste NUMMER 20: Novak Djokovic tok sin 20. Grand Slam-tittel da han senket italienske Matteo Berrettini 6–7, 6–4, 6–4, 6–3 på søndag. 1 av 4 Foto: STEVEN PASTON / X01348

Nå deler alle tre tittelen tidenes mestvinnende Grand Slam-spiller på herresiden, med 20 titler hver.

Men Djokovic er klar på at hans reise ikke stopper her:

– Det betyr at ingen av oss vil slutte, svarer Djokovic og sikter til at en 21. tittel vil gjøre ham eller en av de to andre til tidenes mestvinnende Grand Slam-spiller på herresiden, sa Djokovic på Discovery.

Fakta Grand Slam i tennis: Grand Slam er tennissportens fire mest prestisjefylte turneringer. Hver turnering spilles én gang i året.

Australian Open (spilles i Australia), Roland Garros (spilles i Frankrike), Wimbledon (spilles i England) og US Open (spilles i USA) er de fire turneringene.

På herresiden er sveitsiske Roger Federer, spanske Rafael Nadal og serbiske Novak Djokovic de mestvinnende spillerne med 20 titler hver.

På damesiden er australske Margaret Smith Court den mestvinnende spilleren med 24 titler. Vis mer

fullskjerm neste ØYEBLIKKET: Djokovic la seg rett ned på gresset på Centre Court etter å ha tangert Federer og Nadal i antall Grand Slam-titler. 1 av 2 Foto: PETER NICHOLLS / POOL

– Roger og «Rafa» er legender i vår sport, og de er de to viktigste spillerne jeg noensinne har møtt i min karriere. De er grunnen til at jeg står her i dag. De har fått meg til å innse hva jeg må gjøre for å bli sterkere mentalt, fysisk og taktisk, forteller 34-åringen før han skrur klokken tilbake til sitt karrieregjennombrudd:

– Da jeg brøyt meg inn blant topp 10 tennisspillere i verden, så tapte jeg stort sett hver storkamp hvor jeg møtte Roger eller «Rafa». Men mot slutten av 2010 og starten av 2011 endret noe seg. De siste ti årene har vært en utrolig reise som ikke stopper her, sier serberen som nå skal jakte sin 21. tittel.

Fakta Djokovics 20 Grand Slams: 2008: Australian Open (1) 2011: Australian Open (2), Wimbledon (3), US Open (4) 2012: Australian Open (5) 2013: Australian Open (6) 2014: Wimbledon (7) 2015: Australian Open (8), Wimbledon (9), US Open (10) 2016: Australian Open (11), Roland Garros (12) 2018: Wimbledon (13), US Open (14) 2019: Australian Open (15), Wimbledon (16) 2020: Australian Open (17) 2021: Australian Open (18), Roland Garros (19), Wimbledon (20) 9x Australian Open, 2x Roland Garros, 6x Wimbledon og 3x US Open utgjør Novak Djokovics 20 Grand Slam-titler. Vis mer

IKKE METT: Første mulighet til Grand Slam-tittel nummer 21 er US Open ved månedsskifte august-september. Her tar Djokovic seg en smakebit av gresset på Centre Court kort tid etter Wimbledon-seieren. Foto: NEIL HALL / EPA

«De tre store»

Tidligere tennisspiller og nåværende Discovery-kommentator Christer Francke mener det bare er et spørsmål om tid før Djokovic tar sin 21. Grand Slam, og er klokkeklar på hvem han tror vil ha flest titler i troféskapet når alle «de tre store» – Djokovic, Federer og Nadal – har lagt racketten på hylla.

– Det er vanskelig å se at Federer skal vinne flere. Nadal er jo en mester i comeback, så han vet du aldri med, men han tar sikkert maks én-to til, sier mannen som tror på Djokovic:

– Å skulle tippe hvor mange han har ved karriereslutt blir bare ren gjetting. Med tanke på alderen er det begrenset hvor mange det kan bli, men jeg tipper at han ender på rundt 25. At Djokovic kommer til å vinne flere er i hvert fall helt sikkert.

MANGE DUELLER: Roland Garros i 2020 var forrige gang to av de tre store møttes i en Grand Slam-finale. Da trakk Nadal det lengste strået i kampen mot Djokovic. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

En av grunnene til at Francke er overbevist om at utøveren fra Beograd vil avslutte med flere titler enn Federer og Nadal, er at han allerede står bokført med flere sterke tennisbragder som sveitseren og spanjolen ikke har oppnådd:

– Han har tidligere vunnet fire Grand Slam-titler på rad, han har flest uker som nummer 1 på verdensrankingen, han er den eneste av de tre som har vunnet alle Masters 1000-turneringene to ganger eller mer og han er den eneste av dem som har vunnet to eller flere Grand Slam-titler i alle de fire ulike turneringene. Det forteller oss at han muligens er enda mer komplett og bedre på alle dekker enn de to andre, påpeker Francke som nå tror Djokovic motiveres av Margaret Smith Courts rekord.

Hun holder rekorden for flest Grand Slam-titler gjennom tidene, uavhengig av kjønn, med sine 24.

Margaret Smith Court er en tidligere australsk tennisspiller. Hun er tidenes mestvinnende Grand Slam-spiller uavhengig av kjønn. Her i aksjon i 1968. Foto: AP

I tillegg til Smith Courts rekord på lang sikt, tror Francke at Djokovic på kort sikt motiveres av å bli kun den andre i tennishistorien som klarer en Karriere Golden Slam.

forrige







fullskjerm neste TEAM DJOKOVIC: F.v. Ulises Badio, Goran Ivanisevic, Novak Djokovic og Edoardo Artaldi 1 av 3 Foto: AELTC/BOB MARTIN / POOL

En Karriere Golden Slam betyr å vinne både OL og samtlige av de fire Grand Slam-turneringene i ett og samme kalenderår. Det er det kun tyske Steffi Graf som har gjort før, i 1988.

– Det er ekstremt vanskelig å gjøre det i en og samme sesong, men Djokovic virker ikke å være helt som alle de andre.

I år har Djokovic allerede vunnet Australian Open, Roland Garros og Wimbledon, så dermed er det «kun» OL og US Open ved månedsskifte august-september som gjenstår.