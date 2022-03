Her overvinner Tande nervøsiteten i Vikersund: – Det var eufori og pur glede

Daniel-André Tande var usikker på om han ville klare å hoppe, men landet på 222 meter i treningsomgangen foran skiflygings-VM i Vikersund torsdag.

Daniel-André Tande under trening i Vikersundbakken før VM i skiflyging.

Noen timer i forkant av treningshoppet stilte ikke Tande til pressetreff. Kongsberg-gutten var rett og slett ikke klar for å la seg intervjue foran comebacket i skiflyging etter skrekkfallet i Planica for et år siden.

Da den første treningsomgangen ble gjennomført var imidlertid lysluggen på plass i startfeltet. Kongsberg-gutten gjorde et strålende hopp på 222 meter. På sletta så 28-åringen jublende glad og lettet ut.

– Det var nervøst, selvfølgelig. Jeg følte meg noenlunde kald helt til jeg hadde sluppet bommen. Da var det ingen vei tilbake, og da var det bare å kjøre på, sa Tande til pressen etterpå.

Etter hoppet kom også følelsene.

– Det var eufori, eller hva man kaller det. Det var pur glede. Det var deilig. Adrenalinrush og glede i blanding, sa hoppstjernen.

Nå er han klar for VM-rennene på hjemmebane. Kvalifiseringen er senere torsdag.

– Det første hoppet er alltid det verste, så nå kan jeg kose meg, sa Tande.

Daniel-André Tande under torsdagens trening i før VM i skiflyging.

Nerver

Landslagskollega Robert Johansson var blant dem som tok imot kameraten på sletta etter comebackhoppet. Da ventet en god klem.

Svært lettet var også mamma Trude Tande. Hun klarte ikke se på da sønnen satte utfor.

– Jeg turte nesten ikke å se på, men det gikk overraskende bra. Jeg har vært skikkelig nervøs i dag. Jeg sov ikke mer enn tre og en halv time i natt, men lå og tenkte på dette. Jeg vet ikke helt hva han er laget av, den gutten. Jeg er kjempestolt av han, sa hun.

Landslagssjef Bråthen opplyste i forkant at Tande hadde hatt behov for en litt annen oppladning enn normalt som følge av det som skjedde i Planica i mars i fjor. Der tippet han rundt i skiflygingsbakken og havnet i kunstig koma med brukket kragebein og punktert lunge. Han var også uten puls et par minutter etter skrekkfallet.

– Det er vanskelig for meg å uttale meg om, men jeg regner med at han er nervøs i dag, sier lagkamerat Johann André Forfang til NTB.