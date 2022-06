Duplantis med tidenes høyeste stavhopp utendørs: – Det er helt vilt

Foran hjemmepublikumet i Stockholm vartet Armand Duplantis (22) opp med et rekordhopp.

forrige













fullskjerm neste JUBEL: Svenskene kunne juble sammen med stavyndlingen Mondo Duplantis etter rekordhoppet. 1 av 6 Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

30. juni 2022 22:06 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Armand «Mondo» Duplantis er verdens klart beste stavhopper og på hjemmebane i Stockholm gikk svensken over 6,16 på andre forsøk.

– Det er ekstra spesielt å gjøre det her i Stockholm, min nye hjemmebane. Det er det viktigste, å gjøre det foran familien min, mine nære og kjære og det svenske folket, sier han til SVT ifølge Aftonbladet.

Det er en ny bestenotering i verden for hopp utendørs. Duplantis har verdensrekorden på 6,20, satt innendørs. I stavhopp er det en samlet verdensrekord, ikke en egen verdensrekord for både innendørs og utendørs som i andre friidrettsøvelser.

Duplantis hadde selv det høyeste utendørshoppet før torsdagens rekordhopp, med et hopp på 6,15 fra Roma for snart to år siden.

Svensken gikk i tur og rekke over 5,63, 5,83, 5,93 og 6,03 på første forsøk. Dermed hadde han vunnet konkurransen og kunne flytte listen opp til 6,16, hvor han altså gikk over på det andre forsøket.

Etterpå løp han bort til tribunen, hvor han fant kjæresten Desiré Inglander:

REKORDKYSS: Duplantis fikk et kyss av kjæresten Desiré Inglander etter rekordhoppet.

Før det siste forsøket fikk han blant annet hjelp av den franske konkurrenten, og stavlegenden, Renaud Lavillenie, som var med på å «lese» vinden for Duplantis.

Både Pål Haugen Lillefosse og Sondre Guttormsen var med i konkurransen. Haugen Lillefosse ble best av de to med 5,83. Med det endte han på fjerdeplass, og var kun tre centimeter bak den norske rekorden han selv satt i NM for fem dager siden.

– 6,16. Det er helt vilt, når han gjør det så lett som det der. Han har mer inne enn det der, for å si det sånn, sier Lillefosse til NRK om Duplantis.

Sondre Guttormsen ble nummer syv med 5,63.

I TOPPEN IGJEN: Pål Haugen Lillefosse leverte tett opp mot sitt beste.

Tidligere i stevnet var det også norske deltakere på 800 meter for kvinner (Hedda Hynne) og 3000 meter for menn (Narve Gilje Nordås).

Hynne, som vant NM-gull på 800 meter i helgen, har slitt med sykdom i perioden etter Bislett Games. I Stockholm klarte hun ikke å henge med de beste da farten ble skrudd opp på de siste 200 meterne og hun kom til slutt i mål på en åttendeplass med tiden 2.02,09 - over sekundet bak hennes årsbeste på 2.00,90.

Kenyanske Mary Moraa vant med tiden 1.57,68.

På 3000-meteren ble det lagt opp til en fart til rundt 7.30, og rundt halvveis måtte Narve Gilje Nordås slippe de beste løperne.

I kampen om seieren ble det en kamp mellom Dominic Lokinyomo Lobalu og Jacob Kiplimo, hvor det var førstnevnte som fikk kjempet seg først over mållinjen og vant med tiden 7.29,48.

Gilje Nordås lå en stund sist i feltet, men mot slutten passerte han tre løpere og kom inn til en åttendeplass med tiden 7.44,28.

GOD AVSLUTNING: Men Narve Gilje Nordås, som skal løpe 5000 meter i VM, mener det siste lille mangler.

– Det er ikke helt krise, men det er ikke i nærheten av der jeg vil være. Det er det ikke. Det er akkurat som det mangler et eller annet. Den siste brikken i puslespillet må på plass. Hvordan vi skal få til det, vet jeg ikke. Vi må jobbe med det. Det er kjipt, sier han til NRK etter løpet.

Det er like bak hans årsbeste på distansen, 7.43,53, fra Trond Mohn Games i Bergen tidligere i juni.

Gilje Nordås har en personlig rekord på distansen som lyder 7.41,31.