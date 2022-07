Tok til tårene etter overraskende seier: – Jeg er bare en bondesønn

KØBENHAVN/OSLO (VG) Wout van Aert dundret inn til ledelse og så ut til å kjøre seg inn i den gule ledertrøyen. Men så dukket Yves Lampaert opp.

MÅTTE TØRKE TÅRENE: Følelsene tok overhånd for Yves Lampaert etter etappeseieren.

1. juli 2022

På grunn av det meldte regnværet, valgte flere av de største favorittene å starte forholdsvis tidlig under åpningstempoen i Tour de France i Københavns gater.

Wout van Aert var blant dem, og belgieren suste inn til ledelse, fem sekunder foran regjerende tempoverdensmester Filippo Ganna.

Det som imidlertid skulle vise seg var at regnværet avtok i løpet av ettermiddagen. Yves Lampaert startet 40 minutter etter Van Aert og i den svært tekniske avslutningen kjørte han klart raskest av samtlige og tok ledelsen – en ledelse ingen klarte å true.

– Værgudene har velsignet Yves Lampaert i dag. Wout van Aert tror nesten ikke det han ser her, utbrøt Discovery-kommentator Theis Magelssen da Lampaert krysset målstreken.

– Jeg kom med en tanke om at topp ti ville være strålende. Nå har jeg slått alle de beste i verden. Jeg er bare en bondesønn fra Belgia. Å gjøre dette - jeg hadde aldri forventet det, sier en tårevåt Lampaert i seiersintervjuet med arrangøren.

Lampaert har blitt belgisk mester på tempo tidligere og ble i forrige uke nummer to på tempoen i det belgiske mesterskapet, et mesterskap Van Aert sto over med en liten kneskade. Likevel var det en aldri så liten overraskelse at 31-åringen stakk av med seieren – hans første etappeseier i Tour de France - og han tok til tårene etter at alle rytterne hadde kommet i mål og seieren var sikret.

– Å slå Van Aert, Van der Poel, Ganna ... Det er utrolig for meg, sier han videre.

SEIERSTÅRER: Yves Lampaert var rørt etter å ha vunnet åpningsetappen i Tour de France.

Belgieren tror ikke han dro noen stor fordel av at det hadde sluttet å regne.

– Veiene var fremdeles veldig våte, så jeg tror jeg hadde de samme forholdene som de største favorittene. Jeg tenkte alltid i svingene, «Yves, kjør raskere og stol på hjulene dine. Du taper tid i svingene». Til slutt kom jeg inn fem sekunder foran Van Aert. Jeg tror jeg må være stolt av meg selv, sier han med et smil.

Regjerende Tour de France-vinner Tadej Pogacar kom på tredjeplass, syv sekunder bak Lampaert.

GOD START: Tadej Pogacar befestet posisjonen som favoritt til å vinne årets Tour de France.

Regn, glatte veier og en svært teknisk 13,2 kilometer lang tempo i Københavns gater. Det var oppskriften som førte til en nervepirrende åpningstempo i Tour de France. Ett år etter at starten egentlig skulle gått i København, trosset danskene (og tilreisende turister) været og strømmet ut i gatene for å heie frem rytterne.

– Det var et utrolig folkeliv. Det var sinnssykt mye folk rundt hele løypen, sier Edvald Boasson-Hagen til VG.

Mathieu van der Poel tok en tidlig ledelse, og fikk se Mads Pedersen, Primoz Roglic og Jonas Vingegaard alle komme under tre sekunder bak. Men det var flere som ventet ute i løypen.

Midtveis i tempoen kom Ganna, Van Aert og Pogacar på rekke og rad. Ganna tok ledelsen med snaut tre sekunder, men Van Aert kom i enda høyere fart og suste inn i ledelse, 5,7 sekunder foran Ganna. Også Pogacar holdt høy fart i avslutningen, men han kom to og et halvt sekund for sent til å slå Van Aert. Likevel ble det en meget god start for Pogacar, som tok tid på samtlige av de største konkurrentene i sammendraget.

Men ingen kunne gjøre noe med Yves Lampaert, som med et forholdsvis sent startnummer tok en klar ledelse og til slutt vant etappen.

ROLIG START: Alexander Kristoff tok ingen sjanser og kom seg trygt i mål på den første etappen i Tour de France.

Boasson Hagen var best av de seks norske rytterne på tempoetappen på en 67. plass, 55 sekunder bak Lampaert.

– Det så veldig sleipt ut?

– Ja, og så var det mye veimaling som gjør det ekstra glatt. Da er det greit å ta det litt med ro og heller satse mer på de neste etappene, sier Boasson-Hagen, som i hovedsak skal operere som hjelperytter for Anthony Turgis og Peter Sagan i årets Tour.

Alexander Kristoff kom inn to sekunder bak Boasson-Hagen.

– Jeg tok ingen sjanser i svingene. Jeg prøvde å kjøre fort så fort jeg klarte uten å risikere noe, men skal du kjøre fort her, så må du kjøre fort i svingene. Jeg hørte Sven (Erik Bystrøm) krasjet i en sving, og jeg så Bissegger krasjet to ganger. Jeg tenkte det ikke var noen ideell start om jeg skulle ryke rett i et gjerde, så da ble det å «safe» litt, sier han.