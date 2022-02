Stappfullt på siste dag for Leangen: – Det er som i gamle dager

Det var stappfullt i restauranten på Leangen Travbane tirsdag kveld. Mange ønsket å ta et siste farvel til et anlegg som har betydd mye for mange.

Robert Jakobsen, daglig leder ved Leangen Travbane, holdt en tale til de fremmøtte som hadde kommet for å si farvel til anlegget.

– Jeg er født og oppvokst her.

Sten Stensrud har full utsikt over Leangen travbane fra sin faste plass oppe i løpsleder-bua. Hvis Leangen Travbane var et fly, hadde dette vært cockpiten.