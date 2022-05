Ruud lekte med finsk motstander: Ny seier i French Open

PARIS (VG) (Ruud-Ruusuvuori 6–3, 6–4, 6–2) Casper Ruud (23) hadde en strålende dag på jobben i Paris, og er klar for tredje runde i French Open.

IMPONERTE: Casper Ruud hadde ingen problemer med å feie Emil Ruusuvuori av grusen i Paris.

26. mai 2022 13:19 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var en velspilt match og mange bra ballvekslinger. De to første settene veldig bra, og så i tredje sett gjør kanskje Emil noen slurvefeil, men en bra spilt match, oppsummerer en fornøyd Ruud til Discovery.

– Det var deilig å få en ren «tresetter» i dag, legger han til.

– Det var veldig imponerende. Når man sitter nærme så ser man hvor tungt det er. Det er mye toppspinn, det er god lengde, det er varieres perfekt. Serv og alt fungerte, og jeg er virkelig imponert over spillet hans i dag, sier Øyvind Sørvald i Norges Tennisforbund til Discovery om Ruuds prestasjon mot Emil Ruusuvuori.

Han var på plass i Paris og så at Casper Ruud for fjerde året på rad er klar for tredje runde i French Open.

VANT: Casper Ruud er videre i French Open etter at han tok en solid seier mot finske Emil Ruusuvuori torsdag.

Publikum reiste seg og klappet for nordmannen, som svarte med å vinke og knytte neven.

Men Ruud har aldri vunnet en tredjerundekamp på grusen i Paris. Nå møter han vinneren av kampen mellom Joao Sousa og Lorenzo Sonego i neste kamp. 23-åringen fra Snarøya har nettopp møtt og slått Sousa. De møttes i en dramatisk finale i Genève Open forrige lørdag. Ruud kalte det en av de villeste kampene han har spilt.

French Open med Casper Ruud vises på Discovery +, samt Eurosport Norge og MAX.

Casper Ruud har møtte finske Emil Ruusuvuori to ganger tidligere, nordmannen har vunnet begge. Ruud vant enkelt 6–2, 6–2 sist da de møttes i tredje runde i Barcelona for en drøy måned siden. Også denne gangen var Ruud best. Ruud var bedre i alle deler av spillet, repertoaret til nordmannen er rett og slett større og bedre, selv om finnen også hadde sine høydepunkt i kampen.

MOTSTANDER: Emil Ruusuvuori er ferdig i French Open for denne gang.

Tapende Ruusuvuori får med seg 880.000 kroner, tredjerundekamp gir 1,3 millioner kroner.

Den nordiske duoen spilte på bane 14. Folk sto fortsatt i kø for å se kampen da den startet. Mange kom ikke inn, fordi det var fullt. Og franskmenn vet å sette pris på god tennis, både Casper og Emil ble ropt med fortryllende fransk aksent. Noen norske stemmer var også på plass for å heie på Ruud.

Ruud slo ut franske Jo-Wilfried Tsonga i første runde. Det ble en sliteseier på tre timer og 49 minutter. Torsdag trengte Ruud» bare» så vidt over to timer på å ta seg videre i Paris.