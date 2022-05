Sagosen og Kiel til finalespillet i Champions League

(THW Kiel-Paris Saint-Germain 33–32) Etter å ha fått PSG-bank i første omgang, var norske Sander Sagosen (26) og spesielt Harald Reinkind (29) sentrale da Kiel med et nødskrik snudde thrilleren til sin fordel i den andre - og tok seg til finalespillet i håndballens mesterliga.

NØD OG NEPPE: Sander Sagosen og hans Kiel er klar for finalespillet Finale Four etter en kvartfinalethriller mot Nikola Karabatic’ PSG (til venstre). Kiels Patrick Wiencek i midten og bortelagets Nedim Remili til høyre.

19. mai 2022 22:34 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Kvartfinale to i det europeiske håndballforbundets Mesterliga, etter uavgjort 30–30 i den første. Med andre ord. Vinneren torsdag kveld til semifinalen og gruppefinalespillet Finale 4 neste måned. Med et forbehold: PSG til finalen med uavgjort «over» 30–30.

Sander Sagosen, klar for Kolstad i 2023, startet fikst med å spille fri Kiel-lagkamerat Hendrik Pekeler, som fra linjen hadde fri vei til utligning 1–1. Deretter gikk det imidlertid trått og stadig tråere for Sagosen, som ganske snart måtte ta en lengre time out på benken - med den hensikt å komme til hektene spillemessig.

Det var gjestende PSG på sin side fra start. Påskrudd. Nedim Remili gjorde 4–1, Paris-scoring nummer to i åpent Kiel-mål allerede da. Remili gjorde fem av PSGs 13 første mål, samtidig som Vincent Gerard i Paris-buret reddet og reddet mange flere skudd enn Niklas Landin i hjemmelagets mål.

Fakta De fire Finale 4-lagene Barcelona (Spania), Kielce (Polen), Veszprém (Ungarn) og Kiel (Tyskland). Finalespillet - kalt Finale 4- går i Köln 18. og 19. juni. Vis mer

Paris Saint-Germain, som kjent Sander Sagosens tidligere klubb, vartet opp med festspill, åpenbart veldig klar over at det ville medføre en plass i Champions Leagues finalespill - Finale 4 - i Köln 18. og 19. juni. Kiel ble ofte rundspilt, på tross av enorm vind i ryggen fra høylytt hjemmefans. Men etter å ha ligget «langt» bak i målprotokollen, knep de likevel en pinne her og en pinne der. Foran de siste 30 minuttene ledet PSG, som kjent uten sin danske stjernespiller Mikkel Hansen, kun med to mål (19–17).

Vel å merke etter et skikkelig sjøslag i siste halvdel av første omgang. Spillerne, den ene etter den andre, gikk over ende som kjegler truffet av en bowlingball. Det var en rå fight, i overkant brutal.

Harald Reinkind gjorde to mål på fire skudd i løpet av den Finale 4-avgjørende kvartfinalen.

KIEL-NORDMANN TO: Harald Reinkind i duell mot PSGs Luka Karabatic i den Finale 4-avgjørende Champions League-kvartfinalen i Kiel torsdag.

Sander Sagosen ett på fire. Kjempen Patrick Wiencek var så langt Kiels beste spiller, eller i det minste den mest synlige. Hos PSG viste superveteran Nikola Karabatic (38) at han fortsatt har dugelige kunster på repertoaret.

Spørsmålet var om det skulle fortsette slik i andre omgang.

Magnus Landin utlignet til 19–19, frispilt til kant fra Sander Sagosen. Kort tid etter sørget Sagosen for ledelse til hjemmelaget for første gang i det mildt sagt hete oppgjøret. Deretter viste Harald Reinkind at han også, som Sagosen, ville vise seg fra en bedre side enn innledningsvis. Hans fjerde scoring betydde 23–21 i favør THW Kiel. Og jaggu, 24–21 - Reinkind igjen!

Mål nummer 26 for Kiel: Reinkind.

Var det ett lag på banen i første omgang - Paris - var det et annet nå: Kiel. Landin reddet. PSG-spillerne som hadde truffet, bommet. Men det var på langt nær over, hvilket det gjerne ikke er i håndball. PSG reduserte til 28–29 da det gjenstod 10 minutter. PSG-keeper Vincent Gerard reduserte til 29–30 - fra eget mål og inn i tomt Kiel-mål - halvannet minutt senere. Sagosen la på til 31–29 ...

To og et halvt minutt før slutt skaffet Reinkind straffe, som danske Magnus Landin satte til 32–31. Og så noe nær spikeren i den berømte kisten: Sagosen til Steffen Weinhold: 33–31.