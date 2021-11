Siste innlegg

47′ DEL Det ligger nå an til at Montenegro-Tyrkia skal avsluttes to minutter før Nederland-Norge. Kan bety noe til slutt.

46 ′ Spillerbytte - Norge Kristian Thorstvedt Morten Thorsby

46 ′ Spillerbytte - Norge Jens Petter Hauge Ola Solbakken

2. omgang

DEL Norge kommer sent på banen. Vil avslutte kampen etter Tyrkia.

DEL TV 2s reporter melder at Jens Petter Hauge og Kristian Thorstvedt skal inn. Thorsby og Solbakken ut. Tydelig at Ståle Solbakken ønsker å endre denne kampen.

DEL Kristian Thorstvedt i oppvarming i Rotterdam. Det kan gå mot et tidlig norsk bytte. Ståle Solbakken meldte til TV 2 før kampen at Genk-spilleren fort kunne komme inn etter pause. Thorstvedt ble benken for å gi plass til Ola Solbakken fra start. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

DEL Langt fra noen stor omgang av Norge. Status quo i gruppen. Nederland til VM og Tyrkia til playoff halvveis. Norge er under pari. Men dette lever fortsatt.

Pause

45′ DEL Hanche-Olsen slår en lang ball. Ingenmannsland igjen.

44 ′ Gult kort! Alexander Sørloth - Norge Feier ned Frenkie de Jong. Ganske unødvendig. Spissen er frustrert.

42′ DEL Danjuma stormer inn i feltet. Meling redder unna. Definitivt farlig. Nederlands høyrekant har hatt taket på Marcus Holmgren Pedersen så langt.

40′ DEL Depay kommer til skudd etter en klarering fra Hanche-Olsen. Men rett på Ørjan Nyland fra storscoreren.

39 ′ Gult kort! Morten Thorsby - Norge Stopper en nederlandsk kontring ureglementert. Riktig kort. Thorsby får da ikke spille en eventuelt første kamp i et playoff.

38′ DEL Norge slår langt mot Solbakken. Blind vinner den. Den erfarne Ajax-backen har styrt alt mot formspilleren fra Bodø/Glimt.

35′ DEL Meling vinner ballen fra Begwinj. Nederland tar umiddelbart over kula igjen. Frenkie de Jong bestyrer kampen fra sentral midtbane.

34′ DEL Norge står høyt på en sjelden visitt på Nederlands halvdel. Keeper Jasper Cillessen spiller ballen ut til norsk innkast.

33′ DEL Lang nederlandsk ball. Strandberg header inn til Nyland. Forsvarssjefen har vært god hittil.

32′ DEL Danjuma prøver å finne en åpning fra venstre. Finner bare Strandberg. Norge blir kjørt nå.

31′ DEL Daley Blind slår en glimrende ball mot Arnaut Danjuma. Stefan Strandberg rydder opp.

29′ DEL Holmgren Pedersen stormer opp, men mister ballen. Norge gjenvinner. Men Nederland får frispark. Friskere takter dette. Men fortsatt har gjestene fra nord skapt null i denne kampen.

28′ DEL TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener Norge "ser engstelige ut."

27′ DEL Nederland trykker på. Wijnaldum legger inn til Depay. Headingen i fanget på Nyland. Kampen største sjanse til nå. Norge lever farlig. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

26′ DEL Ødegaard mister ballen på midten. Danjuma stormer inn i feltet, Strandberg er på, men Nederland-kanten kommer til skudd. Utenfor.

25′ DEL Birger Meling har fått en smell. Ligger nede. Reiser seg igjen.

24′ DEL Depay får slått ballen inn. Ørjan Nyland fanger ballen greit.

23′ DEL Frenke de Jong slår inn. Strandberg vinner den. Men norsk frispark.

23′ DEL Nederland er kommet litt høyere på banen. Spiller og spiller.

22′ DEL Tyrkia har utlignet i Montenegro. Norge tilbake på 3. plass.

21′ DEL Danjuma på fart inn i 16-meteren etter en Normann-feil. Corner. Norge rydder unna.

21′ DEL Nederland er tålmodige med ballen. Har VM-plassen inne så langt.

20′ DEL Har ikke vært mye å se til Ola Solbakken så langt.

19′ DEL Depay slår frisparket. Klarert av hodet til Thorsby.

19′ DEL Frispark Nederland inne på norsk halvdel. Matthias Normann får tilsnakk av dommeren.

17′ DEL Bergwijn turer frem forbi Meling. Men det norske midtforsvaret får rensket unna innlegget fra høyrekanten.

16′ DEL Holmgren Pedersen smeller ballen ut over sidelinjen, men det er fømt offside Nederland.

15′ DEL Dumfries kommer frem på høyre. Legger inn til Depay. Avslutning med hælen. Men den tar Nyland greit.

14′ DEL Langt kast fra Normann. Dumfries slår Thorsby i lufta. Men nordmannen gjenvinner. Cillessen plukker innlegget.

13′ DEL Norge på besøk i Nederlands boks. Ender i et norsk innkast.

13′ DEL Danjuma slipper til venstrekanten. Ballen ender hos Memphis Depay. Blir forstyrret av Strandberg. Ørjan Nyland tar den.

12′ DEL Elyounoussi er i hasene på Bergwijn. Frispark midt på banen.

11′ DEL Elyounoussi lite involvert i starten. Får ballen, men går på et balltap på venstrekanten.

10′ DEL Dumfries sleiver ballen ut. Nederland har ikke vært spesielt gode de første 10.

9′ DEL Norge med ballen i laget. Ender med en ny lang pasning fra Strandberg mot Sørloth. Men nytt frispark Nederland.

8′ DEL Nederland bruker ballen. Men Norge har kontroll. I hvert fall foreløpig.

7′ DEL Lang ball fra Strandberg til Sørloth. Men bruker fysikken litt for mye mot van Dijk. Frispark Nederland.

6′ DEL Nederland prøver å bygge opp på høyre mot Bergwinj. Men der er Birger Meling på plass.

6′ DEL Kampen på de Kuip har startet forsiktig fra begge lag.

5′ DEL Akkurat nå har Norge playoff-plassen.

3′ DEL Montenegro har tatt ledelsen mot Tyrkia. Meget gunstig for Norge. Bare å takke målscorer Fatos Beciraj. Drømmeåpning på kvelden!

3′ DEL Norge går høyt når van Dijk har ballen. Nederland spiller seg ut med mange pasninger. Men det ender med norsk innkast.

2′ DEL Norge vinner ballen. Ender i en langpasning fra Matthias Normann i ingenmannsland.

1′ DEL Blind slår langt opp. Den vinner Norge tilbake.

1′ DEL Da er vi i gang. Norsk innkast på egen banehalvdel.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Det er ingen tilskuere på denne kampen etter at Nederland igjen har gått i lockdown. Nå kommer nasjonalsangene.

DEL Regnet faller i Rotterdam. Det ligger an til sklitaklinger og forhåpentligvis et stort drama. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

DEL Nederland-trener Louis van Gaal er på plass på stadion. Bildene viser at han trilles inn på tribunen i rullestol. Han skal ikke lede laget fra benken. Han skal holde kontakt med assistenten Henk Fraser via telefon.

DEL Den franske dommeren Clement Turpin (39) leder denne kampen. Han var VM-dommer i 2018 og dømte i EM-sluttspillet i sommer. Turpin ledet også Europaliga-finalen mellom Manchester United og Villareal sist sesong.

DEL - Det er klart at det er en magisk følelse, sier Martin Ødegaard til TV 2 før dramaet mellom Nederland, Tyrkia og Norge skal avgjøres. Den norske kapteinen er godt kjent i treskolandet etter utleie-sesongen i Vitesse.

DEL Andreas Hanche-Olsen tar Magnus Lodes plass i midtforsvaret mot Latvia. Helt sikkert på grunn av forventet sterkere defensive egenskaper i møtet med Nederland-toppscorer Memphis Depay.

DEL Dette er en ny kamp som Norge helst bør vinne. Men de fire kvalikkampene mot Nederland har altså endt med en uavgjort, tre tap og målforskjell 14-0 til Nederland.

DEL Norge har ingen spesiell god historie mot Nederland på De Kuip i Rotterdam - stadionet nederlenderne alltid har brukt i tellende landskamper mot Norge. 2009: Tap 2-0 i VM-kvalifisering, 1995: Tap 3-0 i EM-kvalifisering, 1993: 0-0 i VM-kvalifisering, 1972: Tap 9-0 i VM-kvalifisering etter to mål av legenden Johan Cruyff. Men under EM i Nederland og Belgia for 21 år siden ble Spania slått 1-0 på nettopp De Kuip.

DEL Landslagssjefen forklarer benkingen av Kristian Thorstvedt med at Genk-spilleren sjelden fysisk holder gjennom to tette landskamper. Stavanger-karen er høyaktuell for et innhopp i kveld.

DEL Overfor TV 2 forklarer Ståle Solbakken valget av Ola Solbakken med prestasjonene internasjonalt og innhoppet mot Latvia. Trønderen får sin første landskamp fra start. I kveld skal han etter planen sette press på Nederlands veteran på venstre back, Daley Blind.

DEL I UEFAs oversikt ligger Solbakken som venstreving, mens Elyounoussi er satt opp som høyreving. Trolig er det nok motsatt, altså Solbakken høyre og Elyounoussi venstre.

DEL Det blir Solbakkens debut fra start for landslaget. Han kom inn til sin første landskamp som innbytter mot Latvia på lørdag, og får tillit fra start i Rotterdam.

DEL Som meldt av VG tidligere i dag, kommer altså Andreas Hanche-Olsen og Ola Solbakken inn fra start for Norge i dag.

DEL Nederland (4-3-3): Jasper Cillessen - Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Daley Blind - Frenkie de Jong, Gini Wijnaldum, Davy Klaassen - Steven Bergwijn, Memphis Depay, Arnaut Danjuma.



DEL Norges lag (4-3-3): Ørjan Håskjold Nyland - Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Andreas Hanche-Olsen, Birger Meling - Martin Ødegaard, Mathias Normann, Morten Thorsby - Ola Solbakken, Alexander Sørloth, Mohamed Elyounoussi.

DEL Da er lagoppstillingene rett rundt hjørnet her.

DEL Montenegro har vært gode hjemme i Podgorica, så det skal bli spennende å se hvordan det går i kampen mellom Montenegro og Tyrkia. Uansett har Norge dette i egne hender med tanke på å ta seg forbi Nederland og dermed være garantert en playoff-plass.

DEL Samtidig gir altså andreplassen en ny mulighet gjennom playoff i mars. Ved seier vil Norge være garantert playoff, men det kan også holde med uavgjort hvis Tyrkia taper. I tillegg kan også et tap gi norsk andreplass hvis Tyrkia taper med to mål mer enn hva Norge gjør.

DEL For Norges del må de vinne i kveld for å ha en sjanse til å vinne gruppen. Da vil de samtidig være avhengige av at enten Tyrkia avgir poeng borte mot Montenegro eller at Norge vinner sin kamp med to mål mer enn hva Tyrkia gjør.

DEL Før kveldens kamper er det jevnt i toppen av gruppen. Nederland topper med 20 poeng, mens Tyrkia og Norge begge har 18 poeng. På grunn av Nederlands gode målforskjell, vil uavgjort være nok for dem for å sikre gruppeseieren og VM-plass.