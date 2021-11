Lewis Hamilton klatret 15 plasser - men ny straff venter søndag

Lewis Hamilton (36) startet helt bakerst - men avanserte 15 plasser i lørdagens sprintløp i Brasil. Max Verstappen økte VM-forspranget til 21 poeng.

STARTET SIST: Lewis Hamilton i lørdagens sprintløp i Brasil.

13. nov. 2021 21:02 Sist oppdatert 22 minutter siden

Mercedes-føreren Valtteri Bottas vant løpet foran Red Bulls Verstappen og Ferraris Carlos Sainz. Sergio Pérez ble nummer fire - foran Hamilton.

Lewis Hamilton ble et par timer før løpet diskvalifisert fra fredagens kvalifisering i Brasil - etter at en teknisk delegert fant regelbrudd på en ving på verdensmesterens bil. Derfor måtte han starte helt bakerst - som nummer 20 - lørdag.

Hamilton får en straff på fem plasser i starten på søndagens Grand Prix-løp i Brasil, fordi Mercedes måtte bytte motor på bilen hans.

Det betyr at den regjerende verdensmesteren kommer til å ha startspor 10 søndag, mens Max Verstappen får startposisjon nummer to, bak Valtteri Bottas.

Hamilton kjemper for sin åttende VM-tittel, Verstappen for sin første. Max Verstappen økte ledelsen i VM til 21 poeng foran søndagens Grand Prix. I sprintløpet er det tre poeng til vinneren, to poeng til nummer to og ett poeng til nummer tre.

Max Verstappen fikk tidligere lørdag en halv million kroner i bot for å ha berørt bakvingen på bilen til Hamilton - mens bilene sto i såkalt «parc ferme» fredag.

Lørdagens sprintløp gikk over 24 runder, totalt 100 km, det vil si omtrent en tredjedel av et normalt Grand Prix-løp.

Max Verstappen hadde beste startspor, men Mercedes-fører Valtteri Bottas tok starten og holdt ledelsen gjennom hele løpet. Bottas ga fra seg teten til Verstappen i starten på Grand Prix-løpet i Mexico sist helg.

– Nøkkelen lå i starten. Vi gamblet med soft-dekk, og det var en fordel i starten. Men vi var usikre på om de holdt hele løpet, sier Bottas i arenaintervjuet etterpå.

– Vi var på hardere dekk. Det var ikke så lett. Men farten var god, sier Verstappen.

– Jeg klarte ikke å kjøre forbi i dag, men jeg gjør et nytt forsøk søndag!

Resultater:

1. Valtteri Bottas, Mercedes.

2. Max Verstappen, Red Bull.

3. Carlos Sainz, Spania.

4. Sergio Perez, Red Bull.

5. Lewis Hamilton, Mercedes.

6. Lando Norris, McLaren.

7. Charles Leclerc, Ferrari.

8. Pierre Gasly, AlphaTauri.

9. Esteban Ocon, Alpine.

10. Sebastian Vettel, Aston Martin.