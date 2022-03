Ukrainskfødt svømmer irettesatt etter anti-russisk innlegg

Den ukrainskfødte svømmeren Viktoria Günes (23) vakte russiske sinne da hun publiserte en Instagram-story der hun sto på det russiske flagget. Det førte til til en irettesettelse fra det internasjonale svømmeforbundet (FINA).

SKAPTE RUSSISK SINNE: Viktoria Günes flyktet fra Ukraina til Tyrkia, og skapte russisk sinne med bildet til høyre. Hun ble irettesatt av det internasjonale svømmeforbundet etter skarp russisk kritikk.

«FINA er kjent med et innlegg i sosiale medier av Viktoria Günes, en ukrainsk-født svømmer som tidligere representerte Ukraina. FINA oppfordrer alle vannsportutøvere til å oppføre seg med verdighet og respekt», skriver FINA i en uttalelse til det russiske nyhetsbyrået TASS.

Günes’ innlegg på Instagrams story-funksjon før helgen, der hun sto på et russisk flagg, førte ifølge nettstedet SwimSwam til at russiske svømmere reagerte sterkt på sine sosiale medier-kanaler. Günes selv har ikke kommentert innlegget, men fortsetter å dele innlegg til støtte for Ukraina på sin Instagram-konto.

De russiske svømmerne Vladislav Grinev og Tatjiana Belongoff delte Günes’ bilde, og spurte retorisk hvor grensen gikk for utøvernes oppførsel – før de la til at nasjonalisme i noen form er uakseptabelt. Den russiske idrettsminister Dimitrij Shvisjev kalte innlegget «kvalmende» og ba om at svømmeren skulle sanksjoneres av FINA.

23 år gamle Günes er født i ukrainske Poltava og representerte Ukraina frem til hun ifølge tyrkiske Anadolu Agency flyktet etter Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014. Siden 2015 har hun representert Tyrkia, og fått tyrkisk statsborgerskap.

Svømmeforbundet var blant de siste som utestengte russiske og hviterussiske utøvere fra sine konkurranser, og det først etter den doble OL-gullvinneren Jevgenij Rylov var blant de som deltok under Putins propagandashow med bokstaven «Z» på brystet.

Norge truet med boikott av sommerens svømme-VM i Budapest om ikke FINA ombestemte seg, som de gjorde forrige uke.