Russiske utøvere på vei til Norge – ingen utestengelse vedtatt av FIS

Vegard Ulvang ønsker at det internasjonale skiforbundet (FIS) og Norges Skiforbund nekter russiske utøvere å stille til start i renn i Norge. Samtidig er de på vei til renn i Drammen og Holmenkollen.

PÅ VEI TIL NORGE: Aleksandr Bolsjunov og de andre russiske utøverne er på vei til kommende helgs renn i Drammen og Holmenkollen – til tross for at de er erklært uønsket av Norges Skiforbund.

– Jeg synes ikke vi skal ha russere på start. Ukraina er medlem av FIS, og de er under angrep. Vi kan ikke ha det slik at de som blir skutt på, flykter hjem for å krige, men at de som skyter, får gå, sier Ulvang til NRK.

Ulvang er leder i langrennskomiteen i FIS. Han mener FIS burde ta avgjørelsen, men når de ikke gjør det, etterlyser Ulvang handling fra Skiforbundet.

Norges Skiforbund ønsker ikke å la russiske utøvere delta i verdenscuprenn eller andre internasjonale konkurranser på norsk jord. Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) støtter beslutningen.

Den er imidlertid ikke forankret i det internasjonale skiforbundet (FIS), som foreløpig ikke har vedtatt en slik utestengelse. Samtidig som diskusjonen om utestengelse går, er russiske utøvere på vei til denne ukens renn i Drammen og Holmenkollen på fly fra Helsinki, skriver NRK.

– Det er en beslutning som FIS burde tatt. Når de ikke tar den, er det vi (Norge), som eier arrangementet, som må ta den. Om FIS er uenig i avgjørelsen, kan de ta fra oss verdenscupen, det er en risiko vi bør ta. Da vil vi også tvinge FIS til en aktiv handling, sier Ulvang.

Risikoen er imidlertid høyst reell om Norges Skiforbund skulle velge utestengelse uten forankring i FIS.

– Gjør vi det, mister vi status som world cup-arrangør. Denne avgjørelsen må komme fra FIS, sier leder for Holmenkollen Skifestival, Stefan Marx, til VG.

Pressesjef for Norges Skiforbund, Espen Graff, skriver i en tekstmelding at deres standpunkt er kjent og at de er i møter utover dagen. Torsdag er det sprint i Drammen, før det er tremil for kvinner lørdag og femmil for herrer søndag i Holmenkollen.