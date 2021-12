Slått ut etter corona - mister viktig OL-kval

Snowboardveteran Ståle Sandbech (28) går glipp av muligheten til å samle viktige kvalifiseringspoeng til Beijing-OL i USA denne helgen som følge av etterdønninger av corona-sykdom for over tre uker siden.

Ståle Sandbech (28) OL-debuterte som 16-åring. Nå henger hans fjerde OL-deltagelse på rad i en litt tynn tråd. Bildet er fra da han var med i «Dennis Hauger Challenge» på Rudskogen i mai i år.

– Jeg har slitt med forkjølelse etter corona. Det kan hende svakere immunforsvar er årsaken. Jeg vet ikke. Vi fant i alle fall ut at jeg bør være helt frisk før jeg drar hjemmefra, sier Ståle Sandbech.

Han OL-debuterte som 16-åring i Vancouver for 12 år siden, vant OL-sølv i slopestyle i Sotsji i 2014 og tok 4. plass i samme øvelse i Pyeongchang for fire år siden.

– Selvfølgelig, det gjør det ekstra spesielt. Å få fire på kappen, ville være kult, og med et bra resultat ville det være toppen av kransekaka, svarer han på spørsmål om muligheten for at han om to måneder - som 28-åring - kan komme til å delta i sitt fjerde OL.

Fakta Freeski og snowboard i Colorado Fem norske snowboardkjørere starter i kvalifiseringen til Big Air i verdenscupen i Steamboat i dag, torsdag (finaler fra 17.20 norsk tid lørdag - vises på Viaplay): Hanne Eilertsen, Marcus Kleveland, Mons Røisland, Markus Olimstad, Fridtjof Tischendorf. Åtte norske freeski-kjørere starter i kvalifiseringen til Big Air fredag (finaler fra klokken 20.55 norsk tid lørdag - vises på Viaplay): Johanne Killi, Sandra Moestue Eie, Birk Ruud, Christian Nummedal, Ferdinand Dahl, Sebastian Schjerve, Ulrik Samnøy, Tormod Frostad. Vis mer

I motsetning til hva som har vært tilfelle på samme tidspunkt foran foregående OL, er ikke den saken klokkeklar.

Mens lagkameratene hans gjør seg klar for kvalifiseringen i Big Air i verdenscupen i snøfattige Steamboat i Colorado i dag - og forhåpentligvis finalen lørdag - skal Ståle Sandbech for første gang på flere uker forsøke å gjennomføre en hard treningsøkt i Oslo.

I «gymmen» i Olympiatoppens toppidrettssenter ved Sognsvann. Siste gangen han hadde brettet under føttene på snø, var i østerrikske Stubai for tre og en halv uke siden.

– Jeg tror jeg har knekt forkjølelsen nå, i dag (torsdag), sier han.

Han var fullvaksinert da han under treningsoppholdet i Østerrike ble smittet av coronaviruset. Han forteller at han ble ordentlig syk, som om han hadde influensa. Han ble sengeliggende med feber, og «slet» med luktesansen (nå kan han igjen kjenne duften av kaffe). Da han følte seg pigg etter corona-sykdommen, tok han en løpetur - og ble «dritforkjøla».

– Jeg fikk en liten set back (tilbakeslag). Det var dårlig timing, i oppkjøringen til sesongen. Jeg skulle gjerne ha kjørt snowboard, og gjerne fått trent litt hardt. Jeg har ikke tid til flere tilbakeslag nå, sier han.

Det har seg nemlig slik at «hans» OL-billett er utsatt - eller på «bobleplassen» - både for ham individuelt og med hensyn til antall kvoteplasser Norge er tildelt (maks fire for herrene). Poeng i alle øvelsene i verdenscupen teller i denne sammenhengen. Derfor er det til ulempe at han ikke er i Steamboat, selv om Big Air ikke er hans favorittøvelse.

Ståle Sandbechs plan er at han neste uke reiser til Dew Tour-konkurransen (16.-19. desember) i Copper Mountain i Colorado. Den gir ikke OL-kvoteplasspoeng, men teller når det gjelder den norske OL-uttakskampen. Ståle Sandbech måtte sløyfe konkurranser forrige sesong - som var OL-poengtellende - på grunn av en ankelskade.

– Det er synd at jeg måtte droppe ut av denne, sier han med tanke på Big Air i Steamboat.

Dermed må han planlegge for et hektisk OL-kvalifiseringsprogram over jul, og kanskje helt frem til planlagt avreise til Beijing i slutten av januar - hvis han ikke umiddelbart skulle klinke til med en topplassering:

3. juledag til Calgary i Canada (slopestyle 29.12–2.1), Mammoth Mountain i USA (slopestyle 6.-8. januar), Laax i Sveits (slopestyle 13.-16. januar), X Games, Aspen i USA (slopestyle, Big Air 21.-23. januar).

– Jeg skulle gjerne ha ligget innafor. Men på den annen side, betyr dette at jeg legger inn litt ekstra. Min beste sesong noensinne var i 2015, etter at jeg hadde vært syk hele høsten, minner Ståle Sandbech om.