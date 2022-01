Her blir Leo (18) fra Lade historisk: - Jeg må klype meg i armen

For to og et halvt år siden slukte Leo Fuhr Hjelde (18) alt av engelsk fotball fra gutterommet på Lade. Søndag ble han tidenes yngste nordmann i Premier League.

Ble kastet inn - og vant! Leo Hjelde og Leeds United slo West Ham sterkt på bortebane søndag.

16. jan. 2022 18:37 Sist oppdatert nå nettopp

WEST HAM - LEEDS UNITED 2–3: – Jeg må klype meg i armen. Dette er surrealistisk og sykt. Men samtidig har det vært et mål. Det sa jeg både til pappa og til trenerne på u-landslaget da jeg signerte i fjor høst, sier Hjelde til Adresseavisen søndag kveld.

Da hadde 18-åringen akkurat opplevd den store, store guttedrømmen: Debutert i Premier League.