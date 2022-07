Haga om arven etter Johaug: – Det ser ikke så mørkt ut som folk skal ha det til

Kommende vinter tar de norske langrennskvinnene fatt på en sesong uten medaljegrossist Therese Johaug. Likevel tror Ragnhild Haga at framtiden er lys.

Ragnhild Haga er tilbake på landslaget foran 2022/23-sesongen.

NTB-Vemund Rognstad

11 minutter siden

25 medaljer i OL og VM, 82 individuelle verdenscupseirer, tre sammenlagttriumfer og tre Tour de Ski-titler. Det er antallet meritter Johaug danset seg fram til i løpet av 15 sesonger som landslagsløper.

Tar man med Maiken Caspersen Fallas 13 OL- og VM-medaljer, er det totalt 38 internasjonale mesterskapsmedaljer de to nylig pensjonerte skiløperne tar med seg ut av langrennssirkuset.

– Jeg har lært utrolig mye fra dem, blant annet hvordan de har trent og oppført seg i og utenfor skisporet.

Ordene tilhører to ganger olympisk mester Ragnhild Haga. I 2022/23-sesongen gjør hun comeback på landslaget, og hun er én av dem som har fått den vanskelige oppgaven med å fylle tomrommet etter Johaug og Falla.

– Føler du, som én av de mest rutinerte på laget, et ekstra press før den kommende sesongen?

– Nei. For min egen del handler det om at jeg selv ønsker å prestere. Jeg tror det er ingen som forventer at noen av oss kommer til å vinne hvert eneste verdenscuprenn på den måten Therese gjorde. For min egen del handler det om små marginer, sier Haga til NTB.

Forstår at folk er skeptiske

– Flere har spådd en tøff sesong for de norske langrennskvinnene. Hvordan ser du på det?

– Jeg forstår at folk tenker det. Du trenger bare å ta en rask titt på resultatlistene, og så ser du vi har hatt en dårligere trend de siste årene. Samtidig viste Heidi (Weng) senest i vinter at hun er kapabel til å vinne verdenscuprenn. Derfor tror jeg heller ikke det ser så mørkt ut som folk skal ha det til.

Med seg på landslaget har Haga blant andre også talentene Julie Myhre, Mathilde Myhrvold og Marte Skaanes. Åsen-løperen synes langrennsrekrutteringen virker lovende.

– Jeg tror vi har en god miks av sprint- og distanseløpere i de yngre rekkene. Den siste tiden har det kanskje vært satset vel mye på sprint, men vi har også en god del distansetalenter. Hvis de får kontinuitet i trening og oppfølging, har jeg tro på at vi kan få se en god del flere som hevder seg i renn i årene som kommer, mener en optimistisk Haga.

Den oppfatningen deler også langrennskvinnenes nye hovedtrener, Sjur Ole Svarstad. Da NTB møtte Svarstad på Sognefjellet i begynnelsen av juni, var det en offensiv trener som skrøt av troppen.

– Jeg ser mange motiverte damer som er villig til å legge ned en god jobb. Jeg ser en offensiv gjeng i angrepsposisjon, og så får vi se hva det holder til i vinter. Det gjelder å gjøre jobben hver dag framover for å hevde oss, sa Svarstad.

Ber om tålmodighet

Med et VM i slovenske Planica i februar neste år håper Haga at hun og resten av laget kan markere seg i skisporet. Hun advarer likevel dem som forventer braksuksess fra første stavtak.

– Litt tålmodighet tror jeg folk er nødt til å ha med oss, så skal vi gjøre vårt ytterste for å slå flest mulig svensker. Det er de som har opparbeidet seg et lite favorittstempel som lag før sesongen. For vår egen del handler det om å se fremgang og håpe at vi kan glede det norske folk med gode prestasjoner i løypa.

Verdenscupen starter i finske Ruka 25. november.