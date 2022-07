Tror på Ingebrigtsen-gull på lengre distanser: – De andre vil ikke ha en sjanse

EUGENE/OSLO (VG) Til tross for at Jakob Ingebrigtsen(21) har 1500 meter som favorittdistanse, tror ekspertene han fint kan løpe inn til VM-gull på enda lengre distanser - om han selv vil det, da.

– Det er det som er problemet med min mentalitet. Jeg vil vinne alt, alltid.

Det svarer Jakob Ingebrigtsen på VGs spørsmål om han kan ta VM-gull på 10.000 meter.

Sandnes-gutten løp natt til mandag inn til et overlegent VM-gull på 5000 meter, kun fem dager etter den, i egne øyne, skuffende sølvmedaljen på 1500 meter. Gullet er den første medaljen til en nordmann på distansen noensinne, og Ingebrigtsen er den første verdensmesteren på 5000 meter født utenfor Afrika etter irske Eamonn Coghlan, som vant øvelsen første gang VM ble arrangert i 1983.

– Jeg tror på meg selv. Hvis det hadde vært 10.000 meter om to dager, tror jeg at jeg kunne prestert bra, sier han.

– De andre vil ikke ha en sjanse

Til tross for gullet på 5000 meter, er Ingebrigtsen selv klar på at 1500 meter fremdeles er den viktigste distansen for ham.

Jakobs far og tidligere trener, Gjert Ingebrigtsen (56), tror sønnen likevel vil lykkes dersom han forsøker seg på de lengre distansene.

– De andre vil ikke ha en sjanse hvis han satser på 5000 og 10.000 de neste årene. Men han vil nok fortsatt ha 1500 meter som hoveddistanse, fastslår han.

En annen som mener Jakob kan hevde seg på lengre distanser er Ingrid Kristiansen(66). Hun tok selv VM-gull på 10.000 meter i 1987.

Kristiansen sier løpet til Ingebrigtsen var «helt rått», og tror det kan bli moro å følge Ingebrigtsen på 5000 meter de neste årene.

– Jeg tror kanskje at 5000 meter er enda bedre for han. Det kan bli morsomt fremover hvis han springer 5000 meter i neste OL. Da vinner han. Han er en komplett løper, sier hun.

HAR TROEN: Pappa Gjert Ingebrigtsen(56) mener Jakob vil knuse konkurrentene på lengre distanser.

Skeptisk til 10.000 meter

Kristiansen er usikker på hvorvidt Ingebrigtsen burde satse på 10.000 meter.

– Jeg vet ikke hvordan han vil greie seg på en 10.000 meter. Det er vanskelig å si. Men fortsetter han med treningen han gjør nå så kan jeg ikke skjønne at det er så mange som slår han på 5000. Men 10.000 er dobbelt så langt, understreker hun.

Hun tror Ingebrigtsens motivasjon vil spille en nøkkelrolle i hvor god han kan bli.

– Det spørs hvor mye han føler det koster han og om det er andre ting han har lyst til å gjøre i livet. Jeg tror han springer og vinner 5000 meter i OL. Så kan det tenkes at Jakob Ingebrigtsen ikke orker å holde på med det kjøret lengre, avslutter hun.

TIDLIGERE GULLVINNER: Ingrid Kristiansen(66) vant VM-gull på 10.000 meter i 1987. Dette var Norges første banegull i VM-sammenheng.

Overrasket legenden

VG fikk president i World Athletics, Sebastian Coe, i tale etter Jakob Ingebrigtsens gulløp på 5000 meter.

Den tidligere mellomdistanseløperen, med to OL-gull på samvittigheten, er fra seg av begeistring for nordmannen.

-- Det er bare én ting jeg kan si - jeg lærte mer om den fyren i kveld enn jeg noen gang har lært tidligere. I Storbritannia har vi et uttrykk, han er «mahogany hard». En utrolig prestasjon, sier 65-åringen til VG.

Under EM i 2018, hvor Ingebrigtsen vant gull på både 1500 og 5000 meter, kalte Coe ham for mesterskapets største stjerne og mente at «det var ingen som savnet Usain Bolt på Olympiastadion i kveld».

PRESIDENT: Sebastian Coe i Det internasjonale friidrettsforbundet.

Tidenes norske utøver?

Johan Kaggestad (78) har trent både Kristiansen og Grete Waitz, som tok Norges første VM-gull i friidrett da hun vant maraton i 1983. Han mener Ingebrigtsen allerede har passert begge to som en større løper, til tross for at han kun har rukket å bli 21 år gammel. Han tror også Ingebrigtsen ville hevdet seg på 10.000 meter.

– Han ville gjort det veldig bra. Jeg tror han ville vært med og kjempet om seieren i et VM på 10.000 meter. En av årsakene er at han løper så økonomisk, og bruker lite krefter. Det drar han også med seg over på de lengre distansene.

Samtidig advarer han mot å forsøke seg på enda lengre og tøffere distanser.

– Han kan helt sikkert løpe en god halvmaraton allerede. Men jeg ville holdt meg unna maraton. Begynner du med maraton er det ingen vei tilbake, det er en øvelse som sliter deg ut noe voldsomt. Det ødelegger for så mye annet, forklarer den tidligere treneren.

IMPONERT: Friidrettsekspert Johan Kaggestad(78).

Kristiansen satte på 80-tallet verdensrekord på 5000, 10.000 meter og maraton, og har fremdeles den norske rekorden på de to lengste distansene (Karoline Bjerkeli Grøvdal tok over den norske rekorden på 5000 meter tidligere i år). En som i flere år kjempet for å ta rekordene til Kristiansen, er Susanne Wigene. Rogalendingen løp i 2006 inn til EM-sølv på 10.000 meter, og tror Ingebrigtsen kan hevde seg på samme distanse.

– Det er ingen tvil om at han kan gjøre det kjempebra der og. Han er så sterk og godt trent. Med det hodet han har og all den treningen han har i seg så kan han gjøre det så bra som han vil, sier hun til VG.

Hun mener det meste i treningen til Ingebrigtsen gjør at han er klar for å prøve seg på den lengste banedistansen.

– Han har trent så mye terskel og kondisjon at grunnen til at han gjør det så bra på 1500 meter er på grunn av kapasiteten hans. Det er sikkert bare et tidsspørsmål før han vil løpe 10.000 meter, spår hun.