Født til å score?

Nora Mørk tar mange straffekast både for klubb- og landslag. Hun har til felles med Rafael Nadal at begge er venstrehendte. Det kan være en fordel i mange idretter. Spesielt i håndball.

Venstrehendte spillere er overrepresenterte når det kommer til straffeskyting i håndball, viser en studie gjort av Universitetet i Agder (UiA).

Aron Laxdal FørsteamanuensisInstitutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder

Vitensporten (FVN): Barcelona vant nylig sin ellevte mesterligatittel i håndball. Kampen var utrolig spennende og etter fire ekstraomganger måtte den avgjøres via straffekastkonkurranse. Det er ikke så ofte håndballkamper må avgjøres på denne måten, da et høyt antall scoringer gjør at kampene som regel avgjøres før den tid.