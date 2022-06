Cupbombe da Byåsen gikk videre etter straffer

En fenomenal opphenting fra Byåsen sørget for at cupbomben smalt på Dalgård.

Byåsen-spillerne stormet banen da Ander Nytoft satte inn det avgjørende straffesparket. Nytoft ligger begravd et sted inne i haugen.

22. juni 2022 20:41 Sist oppdatert 6 minutter siden

Byåsen – Stjørdals-Blink 7–5 (3–3 etter 90 minutter)

Stjørdals-Blink ledet 3–1 helt til 90 minutt var passert på Dalgård. To raske scoringer fra hjemmelaget sørget likevel for at lagene måtte ut i ekstraomganger.