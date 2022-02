Eiendomsgigant fra Oslo vil kjøpe deler av Stadion

Eiendomsfond har tilbudt Brann 185 millioner kroner.

Styret i Brann anbefaler medlemmene å takke ja til et bud på deler av Stadion.

10. feb. 2022 20:11 Sist oppdatert 24 minutter siden

Det var på et medlemsmøte før jul Brann kunngjorde at de er i forhandlinger om å selge deler av Stadion, og, at klubben har fått et konkret bud.

– Det er noen som har strukket ut en hånd til oss og kommet med et forslag. De siste fjorten dagene har vi jobbet intenst med å få frem noe som våre rådgivere mener er en god avtale, sa daværende styreleder Birger Grevstad.