Følg Åsane-damenes opprykkskamp direkte

Også gjestene fra Oslo forventes i en 5-3-2/3-5-2-oppstilling, og det gjøres også her to endringer fra det første møtet. Sofie Tunes og Laura Gashi er ute til fordel for Cathinka Friis Tandberg og Kamilla Melgård.

Åsane og Lyn har målt krefter en rekke ganger på nest øverste nivå, og onsdagens kvalikmøte var det 11. oppgjøret mellom klubbene. Lyn har historisk sett hatt et solid overtak på Åsane, som kun èn gang tidligere har slått dagens motstander. Dagens gjester har nemlig 6-4-1 før det 12. møtet, og et Åsane-lag som må vinne i dag, har 0-3-2 på de foregående fem hjemmemøtene med Lyn.

