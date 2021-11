Begge landskampene hadde nærmere 2000 tilskuere. Likevel var det bare påbudt med munnbind på én av arenaene.

Det var umulig å holde meteren på begge idrettsarenaene, men i Haukelandshallen var det bare anbefalt å bruke munnbind.

I Haukelandshallen var det ikke påbud om munnbind.

10 minutter siden

Torsdag fattet Bergen kommune et enkeltvedtak om påbud om munnbind på landskampene i Åsane Arena.

Smittevernoverlege Marit Voltersvik begrunnet vedtaket med at de forventet «trengsel på vei inn i idrettshallen, at publikum vil sitte tett og at ivrige utrop kan bidra til dråpesmitte».