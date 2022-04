Hyller RBK-helten: - Viser prov på en klassespiss

Vi oppsummerer seieren mot Odd i podkasten Dagens Ivers.

Noah Holm ble matchvinner for Rosenborg mot Odd.

I går 23:49

Fotballekspert Svein Maalen og RBK-supporter og skuespiller Ole Christian Gullvåg går gjennom nøkkelsituasjonene i RBK-Odd, hyller Noah Holm og diskuterer hvor RBK står nå.

– At han kommer i gang så tidlig er veldig bra. Hadde den andre gått inn, hvor han tar den ned på kassa og skyter, det hadde vært årets mål. Han ved siden av meg sa at «det var nesten bra det ble bom, for ellers hadde han blitt solgt i sommer», sier Gullvåg om RBK-spiss Holm.

Hør podkasten ved å trykke under, eller hør den der du vanligvis hører podkast.