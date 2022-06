Benfica bekrefter Núñez-avtale med Liverpool – kan bli ny overgangsrekord

Benfica bekrefter at de har inngått en avtale med Liverpool om en overgang for Darwin Núñez (22). Kjøpssummen kan til slutt stige til 100 millioner euro.

Jürgen Klopp forsterker angrepsrekken med Darwin Núñez fra Benfica foran den kommende sesongen.

NTB

10 minutter siden

Den portugisiske klubben opplyser om avtalen på sine nettsider. Der skriver de videre at Núñez vil koste Premier League-klubben 75 millioner euro og at summen kan nå 100 millioner euro i forbindelse med prestasjonsbaserte bonuser. Det tilsvarer rett over 1 milliard kroner.

Det vil i så fall slå overgangsrekorden til Liverpool, som kjøpte Virgil van Dijk for nærmere 900 millioner kroner fra Southampton i 2018.

Benfica tar i bekreftelsen forbehold om at Núñez blir enig med Liverpool om de personlige betingelsene.

En bekreftelse på overgangen har vært på trappene de siste dagene. I helgen skrev både The Times og The Athletic at Núñez reiser til Liverpool mandag for å fullføre den medisinske testen og signere kontrakten.

Núñez ble utelatt fra Uruguays kamptropp til en treningskamp mot Panama i helgen i forbindelse med den dyre overgangen.

Gjennombrudd

Den uruguayanske spissen skriver høyst trolig under på en seksårskontrakt med Merseyside-klubben. Det er ventet at Liverpool bekrefter overgangen i løpet av kort tid.

22-åringen fikk sitt definitive gjennombrudd sist sesong med 34 mål på 41 kamper for Benfica. Seks av dem kom i mesterligaen, deriblant et mål i hvert oppgjør av kvartfinalen mot nettopp Liverpool.

Núñez slutter seg til et lag som kjempet på alle fronter sist sesong. De vant FA-cupen og ligacupen mens det ble tap i mesterligafinalen. Manchester City ble ligamestere etter å ha snudd til seier mot Aston Villa i sesongavslutningen.

Mané-erstatter

Núñez er ventet å være en direkte erstatter for Sadio Mané, som ønsker seg nye utfordringer etter seks sesonger i Liverpool.

Bayern München er favoritten til å sikre seg Mané, noe som kan gjøre tyskerne mer villig til å selge Robert Lewandowski til Barcelona.

I likhet med Mané kan Núñez spille både midtspiss og venstreving.