Nykommere merker hvor harde krav som settes. Det tøffe opplegget har snudd fotballkartet opp ned. Under tribunen inviterer temperaturen til trening med lue. Sport Sport På innsiden av Glimt-eventyret

BODØ (Aftenposten): Bodø/Glimt har utklasset europeiske storklubber. Det er ikke tilfeldig. Torsdag venter Roma i kvartfinalen i Conference League.

5. apr. 2022 18:30 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi må gjøre det sammen!

Trener Kjetil Knutsens utestemme skjærer gjennom motvinden på Aspmyra. Intensiteten er på full gass foran treneren. Banestørrelsen er redusert kraftig for de 18 spillerne på kunstgresset. Langs kanten av banen ligger baller i rekke nedover.

– 5,4,3.., lyder den høye nedtellingen fra andre siden av banen, i det ballen går ut av spill.

Noen lange utspark fra havgapet nord for polarsirkelen, skal ingen få noe gratis.

Her har Bodø/Glimt de siste årene skapt et fotballeventyr, som er i ferd med å nå langt utenfor landets grenser. Torsdag jakter den italienske giganten Roma revansj. I høst ble de sendt hjem med 1–6.

For klubben i Nord-Norge er det ikke tilfeldig at de har nådd et slikt nivå. Men de kom dit fire år etter at de rykket opp fra nest øverste nivå i Norge.

– En vanlig dag i dag ville man ikke kjent igjen for fem år siden. Alt er snudd helt på hodet, sier lagkaptein Ulrik Saltnes.

I europeisk målestokk er Bodø/Glimt egentlig en miniklubb. Men i kvartfinalene i Europa Conference League er de i samme selskap som langt mer pengesterke klubber som Olympique Marseille, PSV, Leicester og Roma. Dit har de kommet selv om nøkkelspillere har forsvunnet på rekke og rad i takt med triumfene.