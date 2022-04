Vil endre Qatars «homolov»: – Kan ikke dra dit og være trygg

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) vet ikke om hun kan bestille billetter til fotball-VM i Qatar.

FELLES FRONT: Både fotballpresident Lise Klaveness (venstre) og kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) ønsker at Qatar kan garantere juridisk for sikkerheten til LHBT+-personer under det kommende fotball-VM. Mellom dem er James Bond-stjernen Fantorangen.

– Kan jeg kjøpe billett nå? spør kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Billettsalget for det kommende verdensmesterskapet i fotball i Qatar er åpnet, og det er derfor spørsmålet til fotballpresident Lise Klaveness kommer da de to møttes i Oslo torsdag.

Ifølge lovverket i Qatar kan homofili straffes med inntil syv års fengsel. Kulturministeren selv er lesbisk.

– De selger jo billetter mens denne loven fortsatt er på plass. Det er veldig vanskelig. Der bør man sette inn trykk for en endring, om den så bare suspenderes for en måned, sier Klaveness på kulturministerens kontor torsdag.

Klaveness måtte på sin side gjøre ekstra undersøkelser knyttet til egen sikkerhet før hun reiste til FIFA-kongressen i Qatar for å holde den mye omtalte talen 31. mars – fordi hun lever i et homofilt ekteskap.

Trettebergstuen har på sin side blitt blant de mer profilerte stemmene i kampen for rettighetene til homofile og LHBT+-personer i Norge.

Fakta Kort forklart: Dette er LHBT+ LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Trettebergstuen har tidligere lagt til interkjønnspersoner, til det som blir LHBTI-personer. Klaveness opererte på sin side med LHBTQ+-personer i sin tale, der Q står for queerpersoner. Foreningen Fri utdyper videre på sine nettsider: Det er et stort mangfold av identitetskategorier som hører inn under gruppen av dem som bryter med normer for kjønn og identitet, og noen velger å omtale gruppen som lhbt+ for å synliggjøre at alle er inkludert, men at antallet bokstaver som må til for å inkludere alle blir for lang, og er dermed erstattet av «+». Vis mer

Tok bort setning

VM-sjef Nassar al-Khater har tidligere sagt at «jeg vil forsikre alle fans, av alle kjønn, seksuell orientering, religion eller rase om at Qatar er blant de sikreste landene i verden – og alle vil være velkomne her», ifølge the Guardian.

Men fotballpresidenten mener det nå kun selges VM-billetter til folk som ikke er en del av LHBT+-miljøet.

– For du kan jo ikke dra dit og være trygg når det er straffbart, selv om jeg blir fortalt at det ikke praktiseres på den måten. Nå selger man billetter, men ikke til meg og deg, da, egentlig, sier Klaveness og gestikulerer mellom seg selv og Trettebergstuen – og sier de hadde en forståelse om at billettene ikke skulle selges før en (om enn midlertidig) lovendring var på plass.

Klaveness sier videre at hun tok ut en innledningssetning i talen til kongressen som handlet om «me and my wife», etter å ha fått råd om nettopp det.

– Jeg vet ikke om det hadde vært noe farlig, men man gjør det fordi det er det rådet man får, sier Klaveness.

Av samme årsak fikk hun advarsler og bekymringer før hun gikk på talerstolen i VM-kongressen.

– Vanskelig

Temaet ble fotball-aktualisert i Klaveness’ tale, der hun blant annet sa at det ikke kan være rom for vertsnasjoner som ikke kan garantere juridisk for sikkerheten og respekten til LHBT+-personer.

Den såkalte «homoloven» ble satt i søkelyset allerede da Qatar fikk tildelt mesterskapet i 2010, da det var sterke stemmer som mente at landets lovgivning diskvalifiserte dem fra å arrangere VM.

– Dette handler rett og slett om at man skal få sine grunnleggende menneskerettigheter ivaretatt. Det er en sentral del av den bilaterale (mellomstatlige) dialogen mellom Norge og Qatar, sier Trettebergstuen.

Denne dialogen ligger under departementet til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), men Trettebergstuen forsikrer om at de har tett dialog.

– Det dreier seg ikke om å kreve noe spesielt av spesielle myndigheter, det dreier seg om grunnleggende menneskerettigheter.

– Svaret tilbake blir jo at det blir vanskelig for myndigheter å løfte eller suspendere en lov, og med det innrømme at den var feil. Men da tenker jeg at når man har søkt om et mesterskap og fått det tildelt under at man skal gi en garanti for trygghet, må det gjelde loven. Det er der makten faktisk er, kontrer Klaveness.