Hauger fikk straff av dommerne to ganger

Dennis Hauger (19) står uten poeng i ni av de ti siste Formel 2-løpene. Søndag formiddag fikk han tidsstraff av dommerne to ganger på Spa-banen i Belgia.

SLITER: Dennis Hauger fotografert på Spa-banen denne helgen.

28. aug. 2022 11:20 Sist oppdatert 13 minutter siden

Uten straffene på til sammen ti sekunder hadde Hauger blitt nummer 11. Nå ble det i stedet 12. plass.

– Sluttresultatet var ikke optimalt, men jeg hadde bedre flyt. Vi gjorde noen endringer som jeg synes at vi burde ha gjort for lenge siden. Jeg hengte bra med på softdekkene, sier Hauger til Viaplay.

– Så det er positive ting å ta med til Nederland neste gang. Men jeg har fortsatt noe å jobbe for å bevare bakdekkene mot slutten. Jeg ga det jeg hadde.

Hauger sier til Viaplay at han mener motoren hans ikke er like god som de andre. I Formel 2 er det én motorleverandør, som leverer til alle.

– Min motor kan være to prosent dårligere enn gjennomsnittet, og hvis noen har to prosent bedre, så utgjør det seks tideler per runde på denne banen, sier han til Viaplay.

Kommentatorene var positive til Haugers kjøring:

– Selv om det ikke blir poeng, er Dennis mer i fighting modus og kjører mer aggressivt enn vi har sett i det siste. Det er et av de beste løpene til Hauger på lenge, sier Viaplays ekspertkommentator Henning Isdal på direkten.

– Det er fryktelig synd, for egentlig gjør Dennis et sterkt løp. Han er mer på hugget enn i Ungarn, sier hans kollega Atle Gulbrandsen.

Han presset først Red Bull-kollega Ayumu Iwasa av banen og fikk fem sekunders straff for det. – En streng straff, mener Thomas Schie.

Så fikk Hauger fem sekunder straff for å ha brutt banens «track limits», altså kjørt utenfor veibanen, i sving nummer fire.

Hauger kvalifiserte seg inn på den ugunstige 11. plassen fredag - og dermed startet han som nummer 11 i begge helgens løp. Sprintløpet lørdag (der kvalikplasseringene for de ti beste blir snudd på hodet) ga 10. plass til Hauger - og ingen poeng.

Hauger står altså uten poeng i ni av de ti siste løpene. Riktignok ble det - etter mye om og men - 4. plass i hovedracet på Spielberg, men ellers har løpene i England, Østerrike, Frankrike, Ungarn og Belgia endt uten poeng. Plasseringene har vært: 15-brutt-9-4-12-16-brutt-19–10–14.

Likevel var søndagens løp på Spa et skritt i riktig retning for Hauger.

– Han har kjørt imponerende, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Søndagens hovedløp ble vunnet av australske Jack Doohan - sønn av roadracinglegenden Mick Doohan. Mesterskapets leder, brasilianske Felipe Drugovich, imponerte nok en gang og ble nummer to. Liam Lawson ble nummer tre. Lawson er, som Hauger, en del av Red Bull-akademiet.