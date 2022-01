16. desember testet Djokovic positivt – dagen etter ble dette bildet publisert

Rettsdokumenter viser at Novak Djokovic testet positivt for corona 16. desember. Dagen etter publiserte hans lokale tennisforbund bilder av at han delte ut priser til en flokk med barn og unge.

VAR SMITTET – DELTE UT PRISER: Novak Djokovic delte ifølge Beograds tennisforbund ut priser til årets beste utøvere dagen etter han ifølge rettsdokumenter testet positivt for corona.

Tennisstjernen Novak Djokovic har gått rettens vei for å slippe ut av karantene og inn i Australian Open.

I den forbindelse har serberens appell til det australske rettssystemet blitt offentliggjort.

Der står det at han testet positivt for coronaviruset den 16. desember 2021. Det er også blant serberens argumenter for at han ikke behøver vaksine for å entre landet.

Flere medier har imidlertid plukket opp bilder som reiser nye spørsmål.

Dagen etter Djokovic ifølge rettsdokumentene testet positivt, delte Beograds tennisforbund bilder av verdenseneren som delte ut priser til en flokk med barn. Avisen Novosti publiserte også en sak, med tittelen «2021-priser delt ut til de beste utøverne i Beograds Tennisforbund», også denne med dato 17. desember.

Verdensenerens vaksineholdning er omdiskutert. Årsaken til at han ikke kom forbi grensevaktene i Australia er fordi han ikke kunne dokumentere at han er vaksinert.

Det førte til et lengre drama på flyplassen, der serberen – som er på jakt etter Australian Open-tittel nummer ti og Grand Slam-tittel nummer 21 totalt – ble satt under politiovervåkning og senere transportert til et karantenehotell.

Utenfor hotellet har det vært demonstrasjoner mot Djokovic’ frihetsberøvelse, som også den serbiske presidenten har kalt «trakasserende».

Hjemme i Beograd er det også høylytte protester mot behandlingen av serberen.

«Takk for støtten til alle dere verden rundt for støtten deres. Jeg kan føle det og setter stor pris på det», skrev serberen på Instagram.

Tumultene rundt tennisesset har også engasjert hans medspillere.

Nick Kyrgios, som er blant de største aktive tennisprofilene på herresiden, er blant de som har reagert på hvordan Djokovic-saken har blitt håndtert.

– Jeg tror helt klart på å ta grep. Jeg vaksinerte meg på grunn av andre og min mors helse, men hvordan vi håndterer Novaks situasjon er dårlig - veldig dårlig, skriver Kyrgios, og henviser til overskrifter og «memes» rundt situasjonen.

Australias statsminister har på sin side uttalt at regler er regler – selv for tennissportens største akkurat nå.

Australian Open begynner 17. januar.