To ting blir nøkkelen til drømmehøst, ifølge Åsane-treneren

Åsanes hovedtrener tror laget kommer til å levere en svært god høstsesong.

– Nå har høsten kommet og vi kommer til å plukke mange poeng, sier Morten Røssland.

23. aug. 2021 21:26 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi er defintivt et høstlag, det har vi vært i alle år, sier Åsane-trener Morten Røssland til Bergens Tidende like etter at laget hans har tatt ett poeng og spilt 1–1 borte mot Bryne.

Uavgjortresultatet gjør at laget foreløpig ligger på 6. plass, og skal man tro Røssland, kommer laget hans til å være med i kvalifisering til Eliteserien i år.

– Vi kommer til å være blant de topp seks lagene helt inn. Det er jeg helt sikker på, konstaterer han.

Håkon Lorentzen, som er lagets toppscorer og som scoret Åsanes eneste mål i 1–1-kampen mot Bryne, istemmer:

– Vi har lyst til å være med og spille om opprykk. Det er det ingen tvil om. Jeg tror høsten kan bli veldig spennende, sier han.

Åsane-treneren peker på at spillerne som ble hentet før sesongen har fått tid til å tilpasse seg Åsanes spillestil.

– Vi har en veldig krevende spillestil, men nå begynner relasjonene å sitte bedre, og det er viktig. Jeg har sagt det lenge; nå har høsten kommet og vi kommer til å plukke mange poeng, slår Røssland fast.

Fakta Bryne - Åsane 1–1 (1–1) 1. divisjon, 15. serierunde, Bryne stadion Mål: 1–0 Andreas Dybevik (7. min), 1–1 Håkon Lorentzen (25. min) Gule kort: Robert Undheim (Bryne), Josh Robson (Bryne), Henning Romslo (Bryne), Pål Aamodt (Bryne), Sindre Austevoll (Åsane), Martin Ueland (Åsane) Åsane (4–2–3–1): Eirik Østgaard – Bjarte Haugsdal, Sindre Austevoll, Eirik Wollen Steen, Martin Ueland – Stian Nygard, Didrik Fredriksen – Emil Kalsaas (Jonas Vågen fra 68. min), Håkon Lorentzen (Ryan Doghman fra 76. min, Sondre Auklend (Geir André Herrem fra 75. min) – Joakim Hammersland (Jonas Fredriksen fra 90. min) Vis mer

Nærmer seg spillerkjøp

Åsane-treneren peker på to vesentlige faktorer for at høsten skal bli som ønsket i Bergen nord: en skadefri tropp og nye spillere inn dørene.

– Kampprogrammet er beintøft. Spillerne må holde seg friske, viss ikke kommer det ikke til å gå. Vi er avhengige av å ikke få for mange skader, sier Røssland.

Og Åsane-supporterne kan forvente nyheter før overgangsvinduet stenger 31. august.

– Vi er nære å hente én spiller eller to, men vi må mest sannsynlig ha inn tre spillere, røper Røssland, og fortsetter:

– Vi har havnet i en situasjon hvor vi er nødt til å forsterke både i kvalitet og kvantitet skal vi klare å henge med i toppen.

Håkon Lorentzen scoret sitt sjette mål for sesongen i 1–1-kampen mot Bryne mandag kveld.

– Godt angrep

Bryne startet mandagens oppgjør på best vis, og allerede etter syv minutter fikk hjemmelaget uttelling for presset.

Andreas Dybevik utnyttet rot i Åsane-forsvaret og satte inn 1–0 for Bryne med en kontant avslutning.

– Vi begynte rufsete, men så fikk vi et bra trykk på dem etter scoringen deres, sier Håkon Lorentzen.

For etter 1–0 tok Åsane over og begynte å styre spillet på Bryne stadion, noe som ga uttelling etter 25 minutts spill.

Bjarte Haugsdal kom seg fri på høyresiden og løftet ballen inn i feltet. Der satte Håkon Lorentzen pannebrasken til, og styrte ballen i mål. 1–1 på Jæren.

– Det var et godt angrep av oss. Bjarte sitt innlegg var bra, så fikk jeg en fin stuss på ballen slik at den suste ned i lengste hjørne, forklarer Lorentzen.

– Ekkel kamp

Åsane fortsatte å styre spillet både før og etter pause, men ingen av lagene skapte spesielt store sjanser før man var dypt inne på overtiden av oppgjøret.

Da sendte Bryne ballen i tverrliggeren og Sindre Austevoll sin klarering på streken gikk over tverrliggeren og landet på nettaket. Det var helt utrolig at hjemmelaget ikke scoret og tok med seg alle poengene like før kampslutt.

Men det endte 1–1, og Åsane ligger dermed fremdeles på 6. plass.

– Vi er aldri fornøyd med ett poeng. Det var en ekkel kamp, sier Røssland om mandagens oppgjør.