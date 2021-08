Zucca trukket inn i covid-19-krangel

Mats Zuccarello (33) er på grunn av en forsikringskrangel om covid-19 blitt advart mot å spille ishockeylandslagets OL-kvalifiseringskamper om halvannen uke.

ENESTÅENDE: Mats Zuccarello er eneste norske spiller i verdens beste ishockeyliga, NHL. Bildet er fra en golfturnering til inntekt for hans stiftelse for veldedighet i juni.

Det bekrefter assisterende generalsekretær Kristoffer Holm i Norges ishockeyforbund.

– Vi har kjennskap til saken. Vi avventer, men er i dialog med utøveren vår og er ikke bekymret med hensyn til hans deltagelse i OL-kvalifiseringen, hevder Kristoffer Holm.

«Utøveren vår» er Mats Zuccarello, som er Norges eneste spiller i NHL – verdens beste ishockeyliga.

Han sa allerede tidligere i sommer fra til sin klubbledelse i Minnesota Wild at han ville spille Norges kvalifiseringskamper til Beijing-OL mot Sør-Korea, Slovenia og Danmark i Jordal Amfi 26. til 29. august – og fikk umiddelbart «ja».

Fakta Møter Danmark i siste kamp Norges ishockeylandslag har kvalifisert seg for tre OL på rad: Vancouver 2010, Sotsji 2014 og Pyeongchang 2018. Mats Zuccarello fikk sitt internasjonale gjennombrudd i Vancouver i februar for drøyt 11 år siden og undertegnet noen måneder senere sin første NHL-kontrakt med New York Rangers. Han spilte ikke for Norge i Sør-Korea for tre og et halvt år siden etter som NHL ikke kom til enighet med Det internasjonale ishockeyforbundet om deltagelse. Norge spiller mot Sør-Korea 26. august, Slovenia 27. august og Danmark 29. august i OL-kvalifiseringen i Jordal Amfi i Oslo. Gruppespillvinneren er kvalifisert for OL i Beijing i februar 2022. Det er ennå ikke klart om NHL-spillere vil spille for sine respektive nasjoner i Kina om halvt år. Vis mer

Nå er det imidlertid, ifølge amerikanske og kanadiske medier, oppstått en konflikt mellom privat eide NHL og spillerorganisasjonen NHLPA på den ene siden, og Det internasjonale ishockeyforbundet IIHF på den andre siden.

Spillerorganisasjonen NHLPA «anbefaler sterkt» sine spillere – inkludert Mats Zuccarello – ikke å spille OL-kvalifiseringskamper for sine hjemland i slutten av august.

Årsaken er NHLPA ikke vil betale en ekstra covid-19-forsikring for sine spillere som følge av at NHL-klubbenes eiere har gitt beskjed om at de ikke vil betale dem lønn – hvis de må stå over NHL-kamper etter eventuelt å ha pådratt seg coronasykdom i forbindelse med OL-kvalifiseringskampene.

Den forsikringen vil heller ikke Det internasjonale ishockeyforbundet betale.

Partene krangler om regningen, eller forsikringspremien, som respektive nasjonale forbund til slutt må betale. I Zuccarellos tilfelle, Norges ishockeyforbund - som allerede betaler en ekstra skadeforsikring for ham.

Assisterende generalsekretær Kristoffer Holm i Norges ishockeyforbundet mener at de vil få til «en løsning» med Mats Zuccarello uavhengig av hvordan forsikringskrangelen mellom NHL/NHLPA og Det internasjonale ishockeyforbundet skulle ende.

Danmark antas å bli hockeyguttas vanskeligste hinder på veien mot sin fjerde OL-deltagelse på rad. Danskene har fem NHL-spillere i sitt lag til OL-kvalifiseringen. Slovenia har en, Los Angeles Kings’ kaptein Anže Kopitar (33).

Mats Zuccarellos østerrikske lagkamerat Marco Rossi, som fikk hjerteproblemer etter coronasykdom, skal også være innstilt på å spille for sitt hjemland i OL-kvalifiseringskampene mot Polen, Hviterussland og Slovakia i Bratislava. Mats Zuccarello opplyste til VG i sommer at han er fullvaksinert. 85 prosent av alle NHL-spillerne (32 lag) skal være vaksinert.

PS! Norges backveteran Alexander Bonsaksen (34) blir ikke spilleklar til OL-kvalifiseringskampene neste uke. Finland-proffen gjennomgikk en hofteoperasjon i mars. Mathias Emilio Pettersen (21) er også uaktuell. Han har siden slutten av juli trent med sin NHL-klubb Calgary Flames i Canada.