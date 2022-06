Ny landslagssjef med bare en tittel: – Ekstremt dyktig

ULLEVAAL (VG) Han førte Stine Bredal Oftedal inn i topphåndballen. Men Jonas Wille (46) har knapt spilt en toppkamp selv og har som klubbtrener bare vunnet én tittel. Nå skal han på gulljakt med Sander Sagosen og håndballgutta.

NYTT FJES: Jonas Wille har skrevet kontrakt som norsk landslagssjef frem til 30. juni 2026.

Haldenseren danket ifølge Håndballforbundet ut Kristian Kjelling og 12 andre kandidater til jobben.

– Jeg vet at han er ekstremt godt likt, ekstremt dyktig og ekstremt tydelig i trenergjerningen. Mitt gjennomgående inntrykk fra flere kilder er at han har filosofi som involverer hele gruppen og skaper en felles forståelse for hvilken vei bussen skal kjøre, sier Viaplay – ekspert Ole Erevik til VG.

Det var en smørblid håndballpresident som presenterte Jonas Wille i Oslo torsdag.

– Vi tror han har en moderne lederstil og holder utøverne på tå hev. Vi har ansatt en god lagbygger, sier Kåre Geir Lio.

Han bekrefter at Norges Håndballforbund har benyttet en utkjøpsklausul i Willes kontrakt med svenske Kristianstad. Men Lio hevder at summen er mindre enn de 750.000 kronene NRK tidligere har meldt. Ifølge TV 2 fikk NHF 1,5 millioner kroner for å slippe Christian Berge til Kolstad. Dermed går trenerskiftet i økonomisk pluss.

– Det er veldig i orden, for å si det sånn, ler Lio.

Den nye landslagssjefen vant et overraskende cupgull med Mors-Thy i Danmark forrige sesong. Wille har ellers to bronsemedaljer i svensk eliteserie med Kristianstad og Skövde som sine beste resultater.

– Det er vanskelig finne en norsk trener som har mange titler. Det tror jeg ikke er det avgjørende. Jeg er mer spent på om han er kapabel til å løfte Norge de siste prosentene som skal til for å ta gull, mener Ole Erevik som selv har VM-sølv med Norge.

GULLJAKT: Jonas Wille er ute etter tidenes første norske herregull. Her med et velfylt premieskap i NHF med kommunikasjonssjef Lars Kvam i bakgrunnen.

Jonas Wille frykter etter eget utsagn ikke de høydramatiske kampene hvor han kommer til å stå i direkte konfrontasjon med taktikken til Nikolaj Jacobsen (Danmark), Glenn Solberg (Sverige), Guillaume Gille (Frankrike) eller Jordi Ribera (Spania).

– Jeg tenker ikke sånn på det. Det har med hvilke lag man har hatt. Jeg føler jeg hatt fått mye ut av potensialet i de klubbene jeg har trent, sier Jonas Wille.

– Er det en kode du ikke har knekt i forhold til å vinne?

– Nei. Hvis jeg skal være ærlig, så føler jeg ikke det. Det handler om utgangspunktet også. Der er for eksempel urimelig å forvente at Halden skal ta seriegull. Samtidig tror jeg alle vet at Norge må bli bedre enn nå for å kunne ta gull. Det trigger meg. Selvfølgelig er det et press.

Da Christian Berge ble landslagssjef i 2014 hadde han beltet fullt av titler både som spiller og trener. Wille står med sine ene tittel med landslagsspillerne Erik Toft og Sander Øverjordet på laget.

Østfoldingen var Berges assistent da Norge ble nummer 5 i EM i januar. Og får støtte av forgjengeren.

– Jeg tror lysten til å vinne er der og han har spillere som har vunnet ting og ønsker å vinne mer, sier Berge.

Wille mener han ikke har spillererfaring på toppnivå. Men har etter eget utsagn vært på banen for Follo i eliteserien og spilt for Fjellhammer og Nordstrand på nivå to.

– Jeg ble aldri noe god, erkjenner han.

Karrieren var preget av skader inntil han la opp som 26-åring. Da ble han sammen med Trine Haltvik trener på jentelandslaget.

Fakta Willes plasseringer Jonas Willes plasseringer i seriespill de åtte siste sesongene. 2014/15: 6. plass med Halden. 2015/16: 5. plass med Halden. 2016/17: 9. plass med Halden. 2017/18: 13. plass med HC Midtjylland. 2018/19: 3. plass med Skövde. 2019/20: 4. plass med Skövde. 2020/21: 11. plass med Mors-Thy. 2021/22: 3. plass med Kristianstad. Vis mer

Noen år senere hentet han 15-åringen Stine Bredal Oftedal fra Nit-Hak til Fjellhammer. Han var også trener for den senere meriterte landslagskapteinen og Solberg-søstrene, Sanna og Silje, i Stabæk. Han jobbet i tillegg som sportssjef på Wang Toppidrett i Oslo der de tre – pluss Nora Mørk – gikk på videregående.

– Det er flere måter å bli god trener på, kommenterer Christian Berge.

Etter å ha jobbet i seks sesonger med de kvinnelige kjempetalentene dro Wille hjem til Halden, herrehåndballen og klubben som den gang het Tistedalen. Etter fem års jobbing rykket Halden topphåndball opp i eliteserien og ble der.

I 2017 ble Wille trener i HC Midtjylland med profilerte landslagsspillere som Espen Lie Hansen og Eivind Tangen i troppen. Men det gikk ad undas da klubben gikk konkurs og spillerne ble fristilt. Jonas Wille dro videre til to sesonger i Skövde. Han ble kåret til årets trener i Sverige i 2018/19 før trenernomaden gikk videre til de to siste sesongene i Mors-Thy og Kristianstad.

SIGNERING: Jonas Wille signerer kontrakten sammen med håndballpresident Kåre Geir Lio (til venstre) og generalsekretær Erik Langerud.

Nå går flyttelasset hjem til Halden. Der venter samboeren og et bonusbarn.

– Hvilke egenskaper har ført deg opp og frem?

– Hvis du skal lykkes i lagspill over tid så handler det om tydelighet over tid på å drille roller i et konsept. Å skape et felles mentalt bilde om hvordan vår situasjon skal se ut. Å være tydelig i konseptet, være tydelig i coaching og skape en miks av trygghet og motivasjon i gruppen, svarer Wille.

I oktober venter Slovakia og Finland i EM-kvalik.

Fredag 13. januar 2023 smeller det for alvor. Da VM-åpner Norge i polske Krakow. Motstander er ennå ikke trukket. Wille skal inn og lede internasjonale stjerner som Sander Sagosen og Harald Reinkind med gull fra både Champions League og Bundesliga. Christian O’Sullivan og Magnus Gullerud vinner Bundesliga-gull denne sesongen om Magdeburg slår Balingen torsdag.

Jonas Wille har ikke tenkt tanken om at det blir vanskelig å styre svært erfarne spillere.

– Det er jeg veldig trygg på skal gå bra. Jeg har erfart at uansett hvem jeg har trent blir jeg trygg på meg selv som leder. Dette er verdens mest ydmyke og fine mennesker. Jeg gleder meg til å samarbeide med dem, sier den nye landslagssjefen.