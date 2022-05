Kritisk Ciljan etter praktkamp: – Burde gjort dem enda mer frustrert

Han storspilte i sin andre kamp fra start for sesongen. Men Per Ciljan Skjelbred fant ting å rette på etter overhøvlingen av Vålerenga.

Per Ciljan Skjelbred oppildnet bortefansen på vei av banen på Intility søndag kveld.

OSLO: – Det var fantastisk å gjøre en god bortekamp for en gangs skyld. For Rosenborgs og min del å få være med på noe sånt, sier Per Ciljan Skjelbred til Adresseavisen.

Det har gått en halvtimes tid siden Tore Hansen blåste i fløyta, Rosenborg hadde vunnet 4–0 og Kjernen kunne ferie sammen med spillerne.