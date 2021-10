Dette må idretten tenke på: – Medaljemål som ikke gir angst

Olympiatoppen mener at Norge skal ta 32 medaljer i OL. Det er langt færre enn andre eksperter hevder.

Johannes Høsflot Klæbo er ett av de største norske håpene til vinteren. Her fra seiersseremoni i forrige OL.

27. okt. 2021 10:00 Sist oppdatert nå nettopp

Olympiatoppen kom onsdag, 100 dager før OL i Beijing, med sin vurdering av Norges muligheter i det kommende vinter-OL. Ifølge toppidrettssjef Tore Øvrebø er det mange hensyn å ta.

– Hvis vi hadde tatt hensyn til den enkelte utøvers drømmemål, hadde tallet blitt høyt, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Han fortalte at sportssjefenes vurdering betyr mer, men la også til at tallet 32 er krevende, gir energi og løfter troppen. Samtidig sa han at tallet må være realistisk.

Tidligere på dagen kom analysebyrået Gracenot, i Nielsen Holding, med sine tall. Norge spås å ta 44 medaljer.

Denne gangen mener analysesjef Simon Gleave at det ser bedre ut enn før. Statistikkleverandøren melder om gullrush og at Norge tar enda flere medaljer enn under rekorden på 39 fra vinterlekene i Pyeongchang i 2018. Da kapret de aktive 14 gull.

Nå blir det 22 gull – 13 sølv og 9 bronsemedaljer til Norge, skal vi tro Gracenote Sports. Og det er ingen tvil om at Norge igjen vil toppe nasjonsstatistikken, som tre ganger tidligere.

Norge tar flere medaljer enn i de 23 tidligere vinter-OL. Rekorden foreløpig stammer fra siste mesterskap i Pyeongchang i 2018. Da ble det 39 medaljer, av dem 14 gull.

– Disse analysene er gjort ut ifra resultatene de siste sesongene. Det viser at Norge har mange gode medaljemuligheter i Beijing. Likevel er dette et godt stykke over målsettingen til den norske troppen, kommenterer Helge Bartnes.

Han er Olympiatoppens vinteridrettssjef.

På pressekonferansen snakket han om de syv nye øvelsene som blir presentert i Beijing, og at Norge også har med utøvere her, som i freeski og bigair.

Han antar at Norge vil ha med aktive i 65 av 109 øvelser i OL.

Jarl Riiber ble stor under siste VM i Oberstdorf. Nå går han for gull i Beijing.

Overbevisende av Norge

Analysesjef Gleave sier til Aftenposten at Norges opptreden siden siste OL har overbevist om at det blir mange medaljer å hente.

Han fremhever skiskyting og langrenn som gir grunnlag for nye medaljerekorder, men mener at Norge vil presentere seg på bred front.

– Hvis vi går tilbake til OL i 1988, tok Norge medaljer i kun to idretter, langrenn og skihopping. Nå er det sterke navn i flere av de 15 idrettene på OL-programmet.

Hvis han skal trekke ut de største favorittene, er det blant andre Therese Johaug i 15 km med skibytte. Hun fikk stor uttelling i siste VM, men mangler det individuelle OL-gullet.

– Johannes Høsflot Klæbo, som ikke minst har vunnet nesten alle sprintene han har vært med i siden OL i Pyeongchang, men som også er meget god på distanse, er et sterkt kort. sier Gleave, som regner med at begge stafettlagene i langrenn tar gull.

Solide utøvere som Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid, Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland og Hans Christer Holund er med på listen.

I gullfeltet peker han også på kombinertutøver Jarl Magnus Riiber.

– Han har jo nesten vært uslåelig de siste årene.

Johannes Høsflot Klæbo under høydetrening i Livigno i oktober. Alt er rettet inn mot OL i Beijing.

Flere nasjoner kommer sterkere

Selskapet Gracenote Sports vil følge nøye med utviklingen frem til OL i februar, og justere tallene hvis det kommer skader eller antatt gode utøvere ikke innfrir.

Selv om sesongen for de fleste grener ikke er har startet for ordentlig, opplyser Gleave at dataene stammer fra resultater de siste fire årene. Han legger til at verdenscupene fra nå og frem til februar vil avgjøre hva som blir den antatte fasiten til slutt. Oversikten vil bli oppjustert annenhver uke.

På spørsmålet om det er noen endringer mellom nasjonene, sammenlignet med tidligere, svarer Gleave:

– Ifølge våre data vil Russland gjøre det bedre enn tidligere, også hvis vi tar med Sovjet-årene. Hvis skøyteløpere Suzanne Schulting og hennes landslagskamerater får det til i short track, vil Nederland komme høyere enn noen gang på statistikken. Det samme gjelder Sveits, Sverige og Frankrike.

Han tror også at New Zealand har store muligheter til å ta sitt første OL-gull og sikter til freestylekjøreren Nico Porteous and snøbrettkjører Zoi Sadowski-Synnott.

Fakta Norske OL-medaljer og rangering År -sted- gull-sølv-bronse-totalt – plassering 1988 Calgary: 0–3–2–5–12 1992 Albertville 9–6–5–20–3 1994 Lillehammer 10–11–5–26 -2 1998 Nagano 0–10–5–25 2 2002 Salt Lake City 13–7–5–25–1 2006 Torino 2–8–9–19–13 2010 Vancouver 9–8–6–23–4 2014 Sotsji 11–5–11–27–1 2018 Pyeongchang 14–14–11 – 39–1 Vis mer

Fakta Medaljerangering 1 Norge 44 2 Russland 38 3 Tyskland 27 4 USA 24 5 Nederland 21 6 Sveits 21 7 Canada 21 8 Sverige 19 9 Frankrike 18 10 Østerrike 16 Vis mer