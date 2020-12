Smittevernet Riiber: – Bra vi ikke trenger så mye mat

Jarl Magnus Riiber (23) er ikke redd for at strikt smittevern skal prege ham i negativ forstand foran coronasesongens andre verdenscup i Ramsau - der han vanligvis ikke har trivdes alt for godt.

BRUTAL START: Jarl Magnus Riiber hentet inn 32 sekunder på ledende Johannes Lamparter (19) i langrennssporet etter hopprennet og vant sin vane tro verdenscupåpningen i finske Kuusamo for snart en måned siden. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

– Jeg har vel to seiere og en del pallplasser der. Men jeg har aldri hatt en god konkurranse, der jeg har fått ut maks. Hoppbakken har litt andre standarder, med blant annet smalere spor. Det er mer en «kneik» av en hoppbakke. Hvis du kommer skeivt i gang, går det ikke så bra, sier Norges regjerende verdensmester og suverene verdenscupvinner.

Jarl Magnus Riiber vant 14 kombinertrenn forrige sesong og åpnet denne sesongen med seier i Ruka for tre uker siden. Han topper selvsagt verdenscupen sammenlagt, foran landsmann Jens Lurås Oftebro (20) og Østerrikes Johannes Lamparter (19).

Norges langrennsløpere hoppet av verdenscupen etter premieren i Finland. Kombinert og hopp har valgt å fortsette å konkurrere internasjonalt - innenfor rammene av en streng smittevernprotokoll.

– Alt er veldig spisset mot smittevern, konstaterer Jarl Magnus Riiber.

Norges kombinertkvinnetropp bestående av fem utøvere kom til Ramsau onsdag, Jarl Magnus Riiber og hans syv aktive kolleger satte seg på flyet fra Oslo torsdag. Kvinnene konkurrerer fredag og drar hjem søndag. Herrene er i bakken og sporene fredag, lørdag og søndag - hjem mandag, til 10 dager «arbeidskarantene».

– Jeg tror det kommer til å flyte fint, mener Riiber.

Norges 13 utøvere, fire trenere og fem personer store støtteapparat vil være eneste gjester i sitt vanlige hotell. De er separert i kohorter av fire personer og bor på singelrom. Mat kan komme til å bli servert på døren, eller bli tilberedt på rommet. Riiber & co har tradisjonen tro medbrakt «nød-mat».

– Kan det bli tørrmat på rommet?

– Nei, det blir ikke så ille. Selv om maten i Kuusamo var veldig dårlig. Det er bra vi er kombinertløpere og ikke trenger så mye mat, svarer Jarl Magnus Riiber spøkefullt.

På spørsmål om han trives, og ikke lar seg påvirke i negativ forstand, slik forutsetningene er nå, svarer han at det eneste det har gått utover er rennprogrammet. Verdenscupen i Lillehammer 4.-6. desember ble smitteverndroppet og er foreløpig flyttet til midten av februar. Neste planlagte konkurranse er i italienske Val di Fiemme om en måned.

– Det betyr mye for våre utøvere å få anledning til å konkurrere. Vi har gjort alt vi føler vi kan gjøre med hensyn til smittevern, bortsett fra å være hjemme. Vi vasker og styrer og steller. Det er lagt til rette for at Jarl (Magnus Riiber) skal kunne prestere på topp, sier kombinertsportssjef Ivar Stuan.

– Han er veldig glad i å være alene i forbindelse med konkurranser, også i å få mat på døren. Jeg tror han synes det er helt greit, tilføyer Stuan.

Ps! 27 kvinner stiller til start i verdenscupen i kombinert, mens det er plass til 50 menn - der halve startfeltet kommer fra Norge, Tyskland og Østerrike.