Her sender Maren Lundby en beskjed til skitoppene etter skiflyvnings-nei

Om det skulle være tvil: Maren Lundby og de ansvarlige i Vikersundbakken vil fortsatt kjempe for at kvinnene skal få prøve seg i de største bakkene.

Maren Lundby setter utfor Vikersundbakken, men ikke med hoppski. Foto: Christian Breidlid

Nå nettopp

VIKERSUND (Aftenposten): Toppfarten er bortimot 100 km/t da Maren Lundby suser over Vikersundbakken. Hun er den første som får prøve anleggets nye zipline og nyte den spektakulære utsikten i det strålende solskinnet.

Men selv om det er gøy med zipline, er det jo ikke på denne måten Lundby ønsker å oppleve Vikersund. Hun vil helst stelle seg på toppen, ta på seg hoppskiene og så sette utfor i bakken der tidenes lengste skihopp er gjort.

Men Lundby og resten av hoppkvinnene får fortsatt ikke lov til å hoppe i Vikersund og andre skiflyvningsbakker. Hun har lenge kjempet for at de skal bli en del av kvinnenes verdenscupprogram.

Det er også noe av grunnen til at Vikersund hoppsenter har bestemt at hun skal være først utfor i ziplinen. For deres del er det ikke bare en gest overfor Lundby, men også en beskjed til Det internasjonale skiforbundet (Fis) om hva de mener.

– Tanken bak er at vi fra Vikersund støtter opp om at kvinnene skal få hoppe i skiflyvning nå, sier Per Bergerud, som er daglig leder for driften av hoppanlegget.

Et stikk?

Da Lundby flyr over kulen i ziplinen, kjennes det faktisk noe likt ut som når hun gjør det samme ved et skihopp. På sletten er det stor jubel da hun kommer helt ned. Det er ikke hver dag man ser en av tidenes beste norske skihoppere på nært hold.

– Det er jo fint for meg å få prøvd bakken på en måte, sier Lundby med en anelse av sarkasme i stemmen.

Hun understreker at hun setter pris på gesten fra Vikersund.

– Er dette et stikk mot Fis?

– Jeg vet ikke om jeg vil kalle det et stikk, men jeg tror de vet hva jeg mener om saken, sier Lundby.

I april landet hoppkomiteen i Fis på at kvinnene ikke skulle få hoppe skiflyvning den kommende sesongen.

– Jeg er ikke sikker på om Fis vil respondere på dette på noen måte, hvis det oppfattes som et signal mot dem. Men det er noe med å vise ting gjennom handling, sier Bergerud.

Den enorme Vikersundbakken synes godt i landskapet. Lundby skulle gjerne hoppet her. Foto: Christian Breidlid

Tror det ville gagnet sporten

Lundby har som verdens beste hopper lenge gått i bresjen for at kvinnene skal få hoppe i de største bakkene, men stemmegivningen i april gikk ikke slik hun ønsket.

– Om noen av våre utenlandske venner hadde vært mer på sine ledere og overbevist dem, kunne det gått allerede i år, sier Lundby.

26-åringen røper at hun i etterkant har forsøkt å få utenlandske konkurrenter til å dytte egne ledere i riktig retning. Hun har imidlertid forståelse for at det kan være vanskelig å fronte saken om ens nærmeste ledere ikke har det samme synet.

Selv har hun hatt støtte fra norske hoppledere. OL- og VM-gullvinneren tror ja til skiflyvning kunne fått store positive ringvirkninger for kvinnehoppingen.

– Det ville vært enormt. Jeg er ikke god på tall og sånt, men det ville vært det råeste av det rå. Vi ville fått et bredere publikum.

Fakta Maren Lundby Født: 7. september 1994 Klubb: Kolbukameratene Meritter: Sammenlagtvinner av verdenscupen i (2018, 2019, 2020), 30 enkeltseiere i verdenscupen, VM-gull normalbakke (2019), VM-gull storbakke (2021), OL-gull normalbakke (2018), tre sølvmedaljer og tre bronsemedaljer i VM. Slet med «jumpers knee» og ble nummer åtte i verdenscupen forrige sesong. Vis mer

Tok historisk gullmedalje

Det måtte kjempes også for at kvinnene skulle få hoppe storbakke i VM. Lundby tok en sentral rolle også i den diskusjonen og fikk til slutt gjennomslag. Da kvinnene hoppet sitt første VM-renn i storbakke under mesterskapet i Oberstdorf tidligere i år, var det nettopp hun som kunne juble for gullmedalje.

Men det er forskjell på å kunne hoppe 130,5 meter, slik hun gjorde da, og å kunne sveve mektige 230 meter. Kampen for å få den muligheten gjenstår fortsatt. Lundby har ikke planlagt noen ytterligere markeringer fremover, men antar at det fort blir litt prat mellom utøverne på tvers av nasjoner i vinter.

Da Dagbladet snakket med renndirektør Sandro Pertile etter avstemmingen i april, fortalte han at Norge var den eneste av de «store» nasjonene som hadde stemt for forslaget om skiflyvning for kvinner.

– Vi tar det steg for steg. Jentene får hoppe i Willingen i Tyskland til vinteren. Det er den største av de store bakkene. Så sånn blir det neste sesong. Det blir bare verdenscup for gutta i skiflyvning i Vikersund, sa Pertile til Dagbladet den gang.

Lundby smiler i sommersolen, men skal jakte på nye triumfer i vinter. Foto: Christian Breidlid

– Blir ikke bedre om man ikke får prøve

Det var en argumentasjon som også i dag ikke imponerer Lundby.

– Det har vært ganske stegvis hele tiden. Vi fikk høre det samme da vi skulle begynne i storbakke. Mange var usikre på om det skulle gå bra, men det gikk veldig fint. Dette er egentlig bare nok en måte å utsette moroa, spør du meg. Man blir heller ikke bedre i skiflyvning om du ikke får prøvd det.

Hun har fortsatt ikke vurdert å stille som prøvehopper i herrenes renn for å få litt erfaring i Vikersund og resten av monsterbakkene.

Aftenposten har spurt om Sandro Pertile i Fis ønsker å kommentere saken. Han har fortsatt ikke besvart vår henvendelse.

Neste sjanse for å få skiflyvning på verdenscupprogrammet er i 2023. For øyeblikket er det ikke lagt andre renn samtidig som Vikersund-helgen det året, så muligheten er til stede for at Lundby og co. kan sette utfor bakken da.

Men enn så lenge må hun nyte utsikten fra ziplinen. Hun krysser fingrene for at det er vinter neste gang hun svever i Vikersundbakken.