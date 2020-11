Grønt lys for håndball-EM i Danmark

Danmarks regjering har sagt ja til gjennomføringen av håndball-EM i desember.

KLARE: Thorir Hergeirsson, Stine Bredal Oftedal, Camilla Herrem og resten av de norske håndballjentene er klare for håndball-EM i Danmark.

Kulturminister Joy Morgensen har bekreftet nyheten overfor det danske nyhetsbyrået Ritzau. Også det danske håndballforbundet bekrefter nyheten i en pressemelding. Det samme gjør Norges Håndballforbund.

– Til alle dere som har jobbet for å stable håndball-EM på beina, og alle som gleder seg til å følge med: Det er nå gitt grønt lys til at hele håndball-EM kan avvikles på dansk jord, sier Morgensen til Ritzau.

– Det er positivt at dette blir arrangert i en vanskelig tid. Men det betinger at alle tar et voldsomt ansvar, organisasjon, lag og deltagere, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

Han fortsetter:

– Vi mener det er positivt at det er håndballaktivtet. Det har vi jobbet for hele tiden, men det må skje innenfor helsemyndighetenes bestemmelser. Det var ikke så vanskelig å si nei i Norge når ikke reglene var slik. Når det nå blir arrangert i Danmark er det innenfor det myndighetene i landets bestemmelser. Vårt lag har allerede reist til Danmark og vi forbereder som om EM skal arrangeres.

– Vi håper vi kan være med på å spre litt glede i en vanskelig tid, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til NHF.

Danmark og Norge skulle opprinnelig arrangere mesterskapet sammen, men forrige uke trakk Norge og Trondheim seg som arrangør. Det skjedde etter oppfordring fra norske helsemyndigheter.

EM skal etter planen spilles i byene Herning og Kolding.

Mesterskapet spilles fra 3.-20. desember. Norge åpner mot Polen. De møter også Romania og Tyskland i gruppespillet.

De norske håndballjentene reiste mandag til Danmark for å starte oppladningen til mesterskapet, som blant annet består av treningskamper mot vertsnasjonen.

Under EM vil spillerne leve med strenge restriksjoner.

– Jeg håper veldig at alle tar ansvar og gjør sitt for at ikke smitten sprer seg. Det ville være veldig, veldig dårlig, sier Lio.