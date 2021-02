Røiseland om VM-nedturene: – Veldig kjipt

POKLJUKA (VG) I fjor ble hun VM-dronning og historisk med medalje på alle distanser i Anterselva. I år har VM vært preget av trøbbel på stående skyting for Marte Olsbu Røiseland (30).

TRØBLER PÅ STANDPLASS: Marte Olsbu Røiseland har slitt med stående skytingen under VM Foto: JURE MAKOVEC / AFP

– Jeg har det veldig kjipt. Det er kjedelig å mislykkes på siste stående igjen, sier Røiseland til VG 20. plass på normaldistansen.

For ett år siden ble hun historisk da hun tok medalje på syv av syv øvelser under VM i Anterselva. Fem var gull – to var bronse. I år har det ikke gått veien for Froland-jenta i mesterskapet i Pokljuka.

Under torsdagens parstafett stiller Norge med Tiril Eckhoff og Johannes Thingnes Bø. I fjor vant Thingnes Bø og Røiseland.

Det er spesielt stående skyting Røiseland har slitt med.

– Det er en litt uvant situasjon. Det har egentlig vært liggende som har vært problemet før, og det er på stående jeg har hatt høy selvtillit – spesielt siste stå når jeg skyter om noe avgjørende. Nå butter det litt. Det er kjedelig, sier hun.

I tillegg til normalen har Røiseland blitt nummer seks på sprinten og ni på jaktstarten. Hun gikk ankeretappen da Norge tok gull på mixedstafetten, men også da måtte hun bruke tre ekstraskudd på stående.

– Jeg føler jeg har jobbet veldig godt med å riste det av meg. Jeg beviste overfor meg selv på første stå at jeg er god nok til å skyte fem treff. Jeg føler jeg er nærmere nå enn jeg var sist løp og håper jeg kan fortsette utviklingen så jeg er enda nærmere på stafetten.

Nå skal hun bruke dagene inn mot helgens stafett og fellesstart til å finne tilbake til seg selv.

– Jeg får bare bruke dagene som kommer nå så godt som mulig og prøve å finne tilbake til gamle Marte, sier hun.

Samtidig som Røiseland har slitt, har det gått meget bra for det norske damelaget.

Ingrid Landmark Tandrevold fikk seg en stor opptur da hun tok bronse på normalen. Tiril Eckhoff tok gull på de tre første konkurransene. Tandrevold tror Røiseland kommer til å snu trenden inn mot de neste konkurransene.

– Kjenner jeg Marte rett, kan hun fort snu det hele og vinne fellesstarten med 20 treff. Jeg er sikker på at med noen rolige dager nå kommer hun til å nullstille. Vi har en stafett vi har lyst til å få til, og en stafett kan ofte være litt forløsende og selvtillitsbyggende, sier Tandrevold og legger til:

– Vi skal jobbe sammen som lag for å gjøre en best mulig stafett også er jeg sikker på at det kan hjelpe oss alle inn mot fellesstarten.