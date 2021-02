Vipers tapte med fem i Ungarn: – En veldig rotete kamp

For andre gang på tre dager måtte Vipers se seg slått av ungarske FTC.

8. feb. 2021 19:01 Sist oppdatert 23 minutter siden

VIPERS – FTC 26–31 (11–15)

BUDAPEST: Vipers var ubeseiret i Champions League før de møtte ungarske FTC i Budapest lørdag. Mandag ble sørlendingene påført nok et nederlag.

– Jeg synes vi var enda dårligere i dag enn på lørdag. FTC sto bra i forsvar og presset oss til å gjøre feil, sier Endre Fintland, Vipers’ assisttrener etter 26–31-tapet i Ungarn.

Flere skuddbom

I kampens første minutt sendte Henny Reistad kristiansanderne i føringen. I den andre enden reddet Katrine Lunde straffe. Etter det var FTC best i det meste resten av kampen.

Vipers tok timeout på stillingen 4–7 midtveis i omgangen, men klarte ikke å nærme seg ungarerne.

Fakta Vipers – FTC 26–31 (11–15) Champions League, gruppespill Elek Gyula Arena, Budapest Vipers: Katrine Lunde, Evelina Eriksson – Henny Reistad 6, Hanna Yttereng 4, Linn Jørum Sulland 3, Emilie Hegh Arntzen 3, Jana Knedlikova 3, Nora Mørk 2, Vilde Kaurin Jonassen 2, Ragnhild Valle Dahl 2, Sunniva Næss Andersen 1, Tonje Haugjord Refsnes, June Andenæs, Marta Tomac, Malin Aune og Karine Emilie Dahlum. Toppscorer FTC: Aniko Kovacsics 8 Utvisninger: Vipers 5x2 min., FTC 2x2 min. Dommere: Aleksandar Pandzic og Ivan Mosorinski, Serbia Vis mer

Det ble en omgang preget av mange skuddbom for jentene i rosa. Som på lørdag, klarte de kun å score 11 mål i 1. omgang. FTC på sin side satte 15 baller i nettet bak Lunde.

– Vi må opp noen hakk i forsvar, der har vi en del å gå på, sa Andrea Austmo Pedersen, Vipers’ skadde målvakt, i pausen.

Ble aldri jevnt

2. omgang startet ikke noe bedre for kristiansandslaget. Etter kun fem minutter tok trener Ole Gustav Gjekstad timeout, på stillingen 13–19.

Men den seksmålsledelsen ble for mye å hente inn for sørlendingene. Da sluttsignalet lød sto det 31–26 i «hjemmelagets» favør. Kampen ble spilt i FTCs arena, Elek Gyula Arena, selv om Vipers var satt opp som vertslag.

Malin Aune og Vipers fikk det nok en gang tøft i Ungarn. Foto: Zsolt Szigetvary / MTI

– Det var blytungt fra start. FTC er et bra lag, men vi kom aldri inn i den flyten vi har vært i, oppsummerer Hanna Yttereng etter kampen.

– Alle står igjen med følelsen av at vi kunne prestert bedre. Det var en veldig rotete kamp for vår del, sier kantspiller Vilde Jonassen.

Sammen med FTCs målvakt Kinga Janurik, var Aniko Kovacsics kampens store spiller. Hun scoret åtte av ungarernes mål.

Dermed blir Vipers stående med 12 poeng, mens FTC går opp i 16 – á poeng med gruppeleder Rostov-Don, som Vipers møter onsdag. Vipers har imidlertid spilt fire kamper færre enn mandagens ungarske motstander.

– Det blir knalltøft mot Rostov. Da må vi være mye bedre enn i dag, sier assistenttrener Fintland.