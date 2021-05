Han sørget for en av Norges største sykkelbragder. De som kjenner sporten, mener han fortjener mer oppmerksomhet.

Tobias Foss endte som nummer ni i Giro d’Italia. Ingen nordmenn har gjort det bedre i et av sykkelsportens aller største etapperitt.

Tobias Foss var en seierskandidat på den siste etappen i Giro d’Italia, men hadde ikke helt dagen. Han kunne likevel være meget fornøyd med niendeplass i sammendraget. Foto: JENNIFER LORENZINI / Reuters

21 dager og 3410 kilometer med blodslit. I tre uker hadde verdens beste syklister kriget seg gjennom Giro d’Italia.

Og da rittet ble avsluttet med søndagens tempoetappe, nådde norsk sykkelsport en ny, stor milepæl. For da 24 år gamle Tobias Foss syklet over målstreken i Milano, kunne han unne seg et smil da han så opp på sammenlagtlisten. På den finnes mange av sportens største navn. Blant andre Egan Bernal, som gikk helt til topps.

Og på niendeplass? Tobias Foss. Det er tidenes beste norske resultat i storrittet.

Hylles av kollega

Etapperittet er et av de tre gjeveste i verden, sammen med Vuelta a España og Tour de France. Noen mener konkurransen gjennom Italia er det hardeste av de tre såkalte Grand Tour-rittene. Norske syklister har ikke for vane å markere seg i toppen av disse, men de siste årene har noe skjedd.

I 2019 ble Carl Fredrik Hagen nummer åtte i Vuelta a España. Det er fortsatt tidenes beste norske plassering i en Grand Tour. Hagen er for tiden skadet, men har kunnet nyte TV-bildene av Foss’ sterke prestasjoner.

– Det er ikke noe annet enn vanvittig imponerende. Det er ingen tvil om det. For å være ærlig tror jeg ikke Ola Nordmann skjønner hvor stor idrett han driver med. Han kjemper mot verdens beste klatrere og sitter stabilt med, sier Hagen.

Carl Fredrik Hagen er en annen nordmann som også har vært inne blant topp ti i en Grand Tour. Foto: Heiko Junge / NTB

Han ønsker ikke å sette forskjellige prestasjoner opp mot hverandre, men forklarer hvorfor det er så gjevt å gjøre det godt i et Grand Tour-sammendrag:

I et endagsritt kan man komme blant de beste om man leverer en verdensklasseprestasjon den ene dagen. Men i et ritt som Giro d’Italia må man klare det på alle 21 etappene, dersom man ønsker å havne så høyt som Foss.

– Det er litt forskjellig fra rytter til rytter, men jeg personlig tror han jobber på samme måte som meg selv. I sånne etappeløp må du inn i en egen boble og fokusere ekstremt på oppgavene den dagen og ikke tenke for langt. Du må rett og slett ta dag for dag og luke bort alt annet som foregår. Så lenge du vet at venner og familie har det bra, kan du ikke bry deg for mye med hva som skjer utenfor rittet, sier Hagen.

Fakta Tobias Foss Født 25. mai 1997. Syklist fra Vingrom. Konkurrerer for Jumbo-Visma. Har tidligere syklet for Joker Icopal og Uno-X Development Team. Vant Tour de l’Avenir i 2019 (kalles ofte «ungdommens Tour de France»). Ble nummer ni i årets Giro d’Italia. Vis mer

Mener slike prestasjoner bør få mer spalteplass

Foss’ niendeplass er ett hakk bedre enn Dag Erik Pedersens plassering i giroen fra 1984. Det synes ikke den tidligere syklisten er dumt i det hele tatt. Han synes det er artig å se en ny nordmann markere seg blant de aller beste.

Pedersen føler at man i Norge er blitt skjemt bort med store enkelttriumfer fra ryttere som Thor Hushovd, Alexander Kristoff, Kurt Asle Arvesen og Edvald Boasson Hagen. Etappeseiere har vært gjevt, men han synes både det norske sykkelpublikumet og pressen må lære seg å også verdsette sammenlagtprestasjoner som Foss’.

– Det er hundre timers sykling og 17–18 mil hver dag. Det er et helvete på jord. Jeg skal ikke gå i krig med noen om det, men jeg synes Italia rundt er tøffere enn noe annet.

I Norge er det Tour de France som får mest oppmerksomhet. Pedersen tror lignende sammenlagtprestasjoner fra nordmenn der kan bidra til en større oppmerksomhet rundt hvor stort det er å oppnå noe slikt som Foss har klart.

Foss under U23-VM i 2019. Han markerer seg stadig på større scener. Foto: Heiko Junge / NTB

Temposterk

Med sine 24 år har Foss fortsatt mange år foran seg på sykkelsetet. Dette er den første giroen han har fått fullføre, ettersom Jumbo–Visma-laget han er en del av måtte trekke seg grunnet koronasmitte under fjorårets ritt.

– Han kommer til vokse på dette, med mer selvtillit og bedre posisjon i laget, sier Pedersen.

Carl Fredrik Hagen var lagkompis med Foss da de begge tilhørte det norske Joker-laget i 2017. De har vært treningskamerater siden.

– Han er en ekstremt sterk rytter. Det som skiller ham fra andre, er at han ikke er en rendyrket klatrer, men også veldig sterk på tempo, sier Hagen.

Foss var en vinnerkandidat på giroens avsluttende tempoetappe, men nådde ikke helt opp med dagens tolvte beste tid. Han kunne likevel ta med seg den meget sterke sammenlagtplasseringen i bagasjen hjem.