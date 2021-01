Lindvik vant i Zakopane etter superhopp

Marius Lindvik (22) tok sesongens første seier etter å ha hoppet bakken ned i finaleomgangen.

SEIER: Marius Lindvik vant i Zakopane. Foto: Grzegorz Momot / PAP

17. jan. 2021 17:43 Sist oppdatert 19 minutter siden

Med et hopp på 145,5 meter i den andre omgangen hoppet Marius Lindvik seg opp til seier i Zakopane. Lindvik lå på annenplass etter den første omgangen, men superhoppet i finaleomgangen, 1,5 meter bak bakkerekorden, var altså nok til å ta seieren.

Seieren er Lindviks første seier denne sesongen og hans tredje verdenscupseier så langt i karrieren.

Robert Johansson leverte også meget bra i den andre omgangen og ble nummer tre. Kun sloveneren Anze Lanisek skilte de to nordmennene.

– Det var en veldig god konkurranse. Hoppingen min har vært ganske god hele uken. Jeg er veldig glad for å kunne vinne i dag, sier Lindvik i et intervju med arrangøren, vist på NRK, etter rennet.

Lindvik – som var forrige sesongs store komet – startet sesongen svakt, men har gradvis kommet seg i bedre form. Sammenlagtsjansene hans i Hoppuka ble spolert av at han måtte stå over rennene i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck etter at han måtte trekke en betent visdomstann etter å ha blitt nummer tre i Oberstdorf.

Lindvik kom tilbake i Bischofshofen og imponerte der med å bli nummer to.

Zakopane har ikke vært en lykkebakke for de norske hopperne de siste årene, med Robert Johanssons annenplass i 2019 som den eneste pallplassen i løpet av de siste seks individuelle rennene før søndagens renn.

Verdenscupleder Halvor Egner Granerud hadde slitt i bakken tidligere i uken, men leverte gode treningshopp tidligere søndag og hang med etter den første omgangen etter et hopp på 131 meter. Med det lå han på tiendeplass, 7,5 poeng bak Anze Lanisek og hadde faktisk så mye som tre nordmenn foran seg på resultatlista.

Best av dem var Marius Lindvik, som lå på annenplass, 1,3 poeng bak ledende Anze Lanisek, med Robert Johansson på tredjeplass, ytterligere to poeng bak. Daniel-André Tande var plassert på niendeplass etter den første omgangen, ett tidel foran Egner Granerud.

HOPPET BAKKEN NED: Marius Lindvik i svevet i Zakopane. Foto: Grzegorz Momot / PAP

Dermed lå det an til en svært spennende og jevn finaleomgang, hvor Egner Granerud ikke fikk det til å stemme. Med et hopp på 127,5 meter falt han kraftig nedover listene og endte på 23. plass. Det er første gang denne sesongen han er utenfor topp 20.

Med det knappet både Markus Eisenbichler og Kamil Stoch noe innpå nordmannen i verdenscupen sammenlagt, men Egner Granerud har fremdeles en komfortabel ledelse, 240 poeng foran Eisenbichler.

Tande holdt seg inne topp ti og det ble en strålende norsk avslutning etter at Lindvik sikret seg seieren.