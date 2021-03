Ida Alstad om sin nye TV-rolle: – I motsetning til de fleste andre eksperter er jeg ikke avdanket

Samtidig avviser Ida Alstad at det nye engasjementet går ut over håndball for Byåsen.

EKSPERT: Fredag kveld var Ida Alstad for første gang å se i sin nye rolle som ekspert under håndballandskampene. Foto: Even Berthelsen

11 minutter siden

– Jeg var ekstremt nervøs før start og i starten av sendingen. Det var et stort studio, mange folk og mye å sette seg inn i, forteller Ida Alstad til Adresseavisen.

Fredag kveld debuterte trønderen som TV-ekspert under håndballgutta og -jentenes kvalifiseringskamper til OL i sommer.