Den norske gullfesten i VM er ikke det viktigste for skipresidenten i år

Her er norske medaljefangst i VM i nordiske grener de siste 30 årene. Ta i betraktning at et VM har noen flere øvelser i dag enn for 30 år siden.

1991: Val di Fiemme i Italia: 10 medaljer (5 gull)

1993: Falun i Sverige: 14 medaljer (6 gull)

1995: Thunder Bay i Canada: 9 medaljer (5 gull)

1997: Trondheim: 11 medaljer (4 gull) PS: Siste året Norge ikke var nest beste nasjon etter Russland på medaljestatistikken.

1999: Ramsau i Østerrike: 9 medaljer (4 gull)

2001: Lahti i Finland: 10 medaljer (6 gull)

2003: Val di Fiemme i Italia: 16 medaljer (5 gull)

2005: Oberstdorf i Tyskland: 19 medaljer (7 gull)

2007: Sapporo i Japan: 16 medaljer (5 gull)

2009: Liberec i Tsjekkia: 12 medaljer (5 gull)

2011: Oslo: 20 medaljer (8 gull)

2013: Val di Fiemme i Italia: 19 medaljer (8 gull)

2015: Falun i Sverige: 20 medaljer (11 gull)

2017: Lahti i Finland: 18 medaljer (7 gull)

2019: Seefeld i Østerrike: 25 medaljer (13 gull)

2021: Oberstdorf i Tyskland: 17 medaljer (6 gull) – etter 13 av 24 øvelser