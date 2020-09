Moldes Europa-skjebne fortsatt uklar: – Vil være utrolig skuffende om det ikke blir

Molde-kaptein Sherin Obaidli håper i det lengste at MHKs første sjanse til et Europa-eventyr lar seg gjøre. Men om ikke, har hun likevel full forståelse for avgjørelsen.

Nå nettopp

Den siste måneden har det svirret usikkerhet rundt hvorvidt Molde HK Elite faktisk skal gjennomføre kvalifiseringskampene mot Hypo til Europaligaen eller ikke. Tidligere har herrelagene Haslum og Arendal valgt å trekke seg fra herrenes Champions League.

En avgjørelse rundt MHKs deltakelse er ventet tidlig denne uka. Obaidli understreker at hun vil respektere avgjørelsen uansett utfall, men at hun selvsagt håper at kampene gjennomføres.