Rådvill US Open-vinner: – Er det lov å klemme henne?

Laura Siegemund og Vera Zvonareva så hjelpeløst på hverandre etter å ha vunnet double i US Open. Tyskeren spurte dommeren om råd: – Er det lov å klemme henne?

Laura Siegemund (til v.) og Vera Zvonareva var rådville etter å ha avgjort doublefinalen i US Open. Til sist spurte hun hoveddommeren: – Er det lov å klemme henne? Frank Franklin II, AP / NTB scanpix

NTB-AP

Smittevernreglementet var det eneste som bød det useedede tysk-russiske paret på problemer da de i sin første turnering sammen nådde helt til topps i Grand Slam-turneringen. I finalen slo de 3.-seedede Nicole Melichar/Xu Yifan 6-4, 6-4.

Siegemund og Zvonareva fikk 400.000 dollar (3,6 millioner kroner) på deling, og med dommerens velsignelse også en klem etter fredagens finale.

Både 32-årige Siegemund og 36-årige Zvonareva har vunnet mixed double i US Open tidligere. På grunn av de omfattende smitteverntiltakene er mixed double droppet fra programmet i år, og i stedet fant de suksess sammen i kvinnedouble. På vei mot tittelen slo de ut tre seedede par, deriblant også 2.-seedede Elise Mertens/Arina Sabalenka. Toppseedede Timea Babos/Kristina Mladenovic var på motsatt side av oppsettet, men røk allerede i 1. runde.

Laura Siegemund (til h.) måtte spørre hoveddommeren om det var lov, men fikk klarsignal og omfavnet makker Vera Zvonareva etter finaleseieren i kvinnedouble i US Open. Frank Franklin II, AP / NTB scanpix

Zvonareva vant double i US open også for 14 år siden, sammen med Nathalie Dechy. I 2010 tok hun seg helt til singlefinalen, der hun tapte for Kim Clijsters, og like etter nådde hun 2.-plassen på verdensrankingen. Russeren har slitt med å finne tilbake til gammel form etter at hun fødte datteren Evelina i 2016.

– Det har ikke vært lett. Jeg har slitt med mange skader, men jeg har jobbet hardt for å komme tilbake, og det er et privilegium å være her i dag, sa hun.

Vera Zvonareva (til h.) og Laura Siegemund i aksjon i doublefinalen i US Open fredag. De spilte sammen for første gang og vant Grand Slam-turneringen. Frank Franklin II, AP / NTB scanpix

Siegemund tilegnet seieren til en tante som døde under turneringen.

– Jeg tror hun hadde den beste tilskuerplassen av alle i dag, så dette var for henne, sa hun.