KRS-treneren foran sesongstarten: – Jeg merker forventningspresset

Debutsesongen endte i sportslig fiasko. Det har ikke gjort noe med forventningspresset til Gunnar Pettersen, som er den som har fått i oppgave å lede KRS til eliteserien.

7 minutter siden

– Både spillerne og jeg merker forventningspresset. Jeg gleder meg til å håndtere det, sier Gunnar Pettersen foran onsdagens serieåpning borte mot Follo.

Kristiansand Topphåndball (KRS) tok mål av seg å bli et topplag i norsk håndball innen 2023 da de så dagens lys foran forrige sesong. Styreleder Tommy Egeli krevde sågar opprykk på første forsøk, men store skadeproblemer må ta sin del av skylden for at det ble en gedigen nedtur med sjuendeplass.