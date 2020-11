Ny hverdag for sykkelstjernen: – Det er nesten roligere å være med på løp

Alexander Kristoff brøt barrierer på sykkelsetet i høst. Men den største forandringen kom hjemme.

Storfamilien Kristoff har funnet seg godt til rette på Vaulen. Fra venstre: Maren med Luca på armen, Leo, Alexander med Louie og helt til høyre Liam. Forrige helg ble de to minste døpt. Marie von Krogh

Nå nettopp

Sykkelsesongen er over for Alexander Kristoff. Men det betyr ikke at 33-åringen kan slappe av. I mai ble han og kona Maren foreldre til to tvillinggutter, Louie og Luca. Fra før hadde de Leo (9) og Liam (5).

– Jeg tenkte «hvordan skal dette gå?». Alexander har vært borte i perioder, men det har gått over all forventning. Det er akkurat som om det blir mer kaos når Alex kommer hjem, sier Maren Kristoff.