Bjerkeli Grøvdal vil sette europarekord nyttårsaften

Karoline Bjerkeli Grøvdal (32) går en travel førjul og nyttårshelg i møte: Søndag skal langdistanseveteranen forsvare sin EM-tittel i terrengløp, nyttårsaften vil hun forsøke å slette europarekorden på fem kilometer gateløp i Barcelona.

NY REKORDJAKT: Karoline Bjerkeli Grøvdal satte norsk rekord på 5000 meter baneløp på Bislett i sommer (bildet). Nå vil hun forsøke å senke europarekorden i gateløp over fem kilometer.

Øystein Jarlsbo, VG

8 minutter siden

– Enten så går det, eller så går det ikke. Det ville jo være litt defensivt å dra dit uten å prøve, sier hun om rekordforsøket – rett før inneværende år er omme.

Sifan Hassan (29) er innehaver av europarekorden for kvinner. Den satte Nederlands løpsfenomen i Monacos gater i februar 2019 med tiden 14 minutter og 44 sekunder.

– 14.44 er absolutt mulig å slå, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

For drøyt to måneder siden forbedret hun den norske bestenoteringen på fem kilometer gateløp med seks sekunder da hun under Norgesløpet fikk tiden 14 minutter og 58 sekunder.

Vel å merke kort tid etter at hun var friskmeldt fra ryggskaden hun pådro seg 10 dager før friidretts-EM i august. Den tvang henne til å bryte 5000-meteren under mesterskapet i München. I juli ble hun nummer åtte på distansen i friidretts-VM.

På Bislett 16. juni slettet hun med tiden 14.31,07 Ingrid Kristiansens da 36 år gamle norske banerekord på 5000 meter.

– Jeg er glad jeg er kvitt den, at jeg ikke fikk varig mén. Det var snakk om at det kunne være prolaps. Det var det ikke. Jeg var nok bare maks uheldig, sier hun om morgenen da det uten forvarsel «sa pang» i ryggen hennes – og hun ikke var i stand til å gå oppreist.

Les også Lover Jakob ekstra julegaver for EM-hjelp

– Jeg har aldri hatt en så vond skade, og jeg har hatt mange skader, tilføyer hun.

Søndag formiddag er hun – i Piemonte-La Mandria Park rett utenfor italienske Torino – imidlertid klar til å forsvare sitt EM-terrenggull.

– Det var en veldig stor dag for meg. Jeg var så glad, som du kan se av bildene, uttaler Karoline Bjerkeli Grøvdal i et podkast-intervju publisert av Det europeiske friidrettsforbundet.

ENDELIG: Karoline Bjerkeli Grøvdal slo svenske Meraf Bahta med 10 sekunder da hun tok sitt første europeiske terrenggull i Dublin for ett år siden.

Seieren i Dublin i fjor var hennes første i seniorklassen, etter fire bronsemedaljer på rad fra 2015 til 2018 og sølvmedalje i 2019. Som juniorløper tok hun sølvmedaljen i 2006 og gullmedaljen i Dublin tre år senere.

Nærmest tradisjonen tro har hun ikke studert løypetraseen hun skal løpe åtte kilometer i søndag fra klokken 12.33 på NRK 2.

Fakta Norges seniorløpere i terreng-EM i La Mandria Park ved Torino søndag 11. desember: Norges friidrettsforbunds tropp består av totalt 20 løpere, hvor av 12 stiller i U20 (fem menn, fire kvinner), U23 (en mann, to kvinner). I seniorklassen for kvinner (8 km) skal Karoline Bjerkeli Grøvdal forsvare sin gullmedalje fra Dublin i fjor, mens herreklassen består av syv påmeldte fra Norge: Jakob Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, Jacob Boutera, Per Svela og Ferdinand Kvan Edman (reserve). Vis mer

Hun mener det vil rekke å se hva det dreier seg om i løpet av en gjennomgang lørdag. Men hun har fått med seg at den faktisk går gjennom et hus, som ligger på toppen av traseens svært bratte 250 meter lange bakke.

– Den kan bli avgjørende, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal – for så å tilføye at hun liker bakker, og at det er flatt.

Hun er egentlig ikke så opptatt av hvorvidt det er flatt eller bratt. I terrengløp spiller taktikk liten rolle. Ikke tiden heller. Det er om å gjøre å være i så god form som mulig, og løpe så fort at du ender på pallen.

Etter fire uker høydetrening i Flagstaff i Arizona i november og et par-tre uker rolig trening etter hjemkomst fra USA, mener hun timingen med hensyn til toppform foran terrengdysten er god.

På spørsmål om tiltagende suksess i gate- og terrengløp har med alderen å gjøre, er svaret hennes avkreftende.

Les også Line Klosters lange vei til suksess: Sjokkvekst, medfødt kjevefeil og hemmelig covid-rekord

Den har å gjøre med at hun er en allsidig løper, og ikke minst at hun synes «alt» er gøy.

– Jeg er sterkest på langt. Baneløp har fortsatt første prioritet, i alle fall til 2024 (OL i Paris). Og så gateløp og halvmaraton, sier hun.

En gang i fremtiden kan det bli enda lengre – maraton.

– Hva er gøy med terrengløp?

– Det er alltid i desember, og lenge til konkurransene begynner i mars-april. Det gir en liten pause før jeg begynner å trene igjen og går inn i en ny vinter, svarer hun.

I januar drar hun til spanske Sierra Nevada for å trene noen uker i høyden igjen (2000 til 3000 meter over havet).