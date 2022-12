Han har tre «RBK-sønner»: Ville hentet tiåringer til Rosenborg

Tidligere RBK-spiller og nå RBK-pappa, Tor Gunnar Johnsen, gjester Rasmus&Saga.

Ole K. Sagbakken

22 minutter siden

Selv fikk han RBK-debuten tilbake i 1993. Og etter at Tor Gunnar Johnsen la opp, har han fulgt sønnene Dennis (24) og Mikael (22) tett, både i årene før, under og etter at de var i RBK-akademiet.

Nå er yngstemann Patrik (13) også på vei inn portene på Lerkendal, og denne uka snakker vi om spillerutvikling.

Johnsen havnet i sin tid i kontrovers med fotballkretsen, og har også hatt sine diskusjoner med Rosenborg.

Hvorfor? Det får du svar på i podkasten.

Les også Spania-stjernen Sørloth: - Jeg er nyforelsket i Rosenborg

Tor Gunnar Johnsen gjester Rasmus&Saga.

Reprimande fra Eggen

Vi snakker også om RBKs nye finne, Santeri Vänänen, og en midtbanejakt som neppe er over med det første.

Og hvordan var det for en 21-åring å møte Nils Arne Eggen for første gang?

Både denne historien og «rævvafotball»-tida diskuteres underveis. Johnsen har nemlig blitt matchvinner for Molde - mot Rosenborg.

Les også RBK-treneren måtte flykte fra bombene: - Jeg var mye redd

Slik lytter du

Rasmus&Saga hører du enten ved å trykket på bildet øverst eller nederst i saken.

Du finner også Rasmus&Saga i Itunes, Soundcloud og Spotify.