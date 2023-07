LeBron James’ sønn innlagt på sykehus med hjertestans

Bronny James (18), sønnen til basketball-legenden LeBron James (38), skal ha blitt lagt inn på sykehus med hjertestans.

FAR OG SØNN: Her er Bronny James og pappa LeBron James under en kamp tidligere i år. Vis mer





Saken utvides!

«I går fikk Bronny hjertestans på trening. Medisinsk personale var i stand til å behandle Bronny og ta ham til sykehuset. Han er i stabil tilstand og ikke lenger på intensivavdelingen. Vi ber om respekt og privatliv for James-familien, og vi vil oppdatere media når det er mer informasjon», sier en talsperson for James-familien sier til TMZ Sports.

18-åringen er sønnen til Lakers-stjernen LeBron James (38).

«LeBron og kona Savannah ønsker sende sin dypeste takknemlighet til USC medisinske - og atletiske stab for deres arbeid og engasjement for sikkerheten til utøverne», sier talspersonen.

18-åringen hadde denne sesongen signert for collegelaget USC i Los Angeles der han skulle spille sin antatt eneste collegesesong før proffkarriere og NBA.

LeBron James har tidligere uttalt at han «vil gjøre hva som helst for å spille med sønnen i NBA», og mange har antatt at det er en av grunnene til at 38-åringen ikke har lagt opp ennå.

– Hvor enn Bronny er, det er der jeg vil være også. Jeg gjør hva som helst for å spille én sesong med sønnen min. Det handler ikke om penger lenger, har LeBron James sagt til The Athletic.

Uttalelsen har ført til rykter i NBA-miljøet om at hvis man velger Bronny i neste års NBA-draft, så får man faren på «billigkjøp» for én sesong.