Ruud til kvartfinale i Hamburg Open: – For en snuoperasjon

(Casper Ruud - Cristian Garín 1–6, 6–2, 6–2) Cristian Garín (27) har lenge vært en av Ruuds (24) tøffeste motstander, men på grusen i Tyskland viste Snarøya-gutten sin klasse.

Etter en fryktelig start mot Cristian Garín vartet Casper Ruud opp med en råsterk snuoperasjon og tok seg videre til kvartfinale i ATP 500-turneringen i Hamburg.

Samtidig fikk han revansj for ATP 1000-turneringen Indian Wells i mars - da Garín tok seg til åttedelsfinale på bekostning av Ruud.

– Han er mye bedre enn rankingen tilsier. Til tider føler jeg ikke at jeg fortjener å være verdensfirer i dag. Cristian spilte mye bedre enn meg i starten og fyrte på alle sylindre. Det er alltid tøft mot Cristian, sier Ruud i seiersintervjuet vist på Eurosport Norge.

For selv om Cristian Garín er rangert som nummer 120 i verden, og aldri har vært rangert høyere enn en 17.-plass, har chileneren vist seg å være en hard nøtt å knekke for Ruud:

På fire tidligere møter har Garín vunnet tre av dem. Av motstandere Ruud har møtt minst fire ganger er det kun Novak Djokovic som har en bedre seiersprosent (fem seiere på fem kamp).

TØFF MOTSTANDER: Før oppgjøret i Hamburg hadde Garín vunnet 75% av kampene sine mot Casper Ruud. Her i aksjon 15. februar 2022 Vis mer

Og under taket i Hamburg fikk Garín en drømmestart mot verdensfirer Ruud, med 6–1 i første sett.

Flere ganger virket Ruud oppgitt over baneforholdene og slo ut med armene da ballen fikk en uventet sprett.

– Det er tydelig at han ikke har godfølelsen her, var dommen fra Eurosport-kommentator Svein-Espen Lindås Olsen.

Under onsdagens kamp mot Sebastian Baez slaktet han underlaget i Tyskland.

Andresettet bød på langt mer godfølelse fra Ruud - med en sterk 6–2-seier.

I det tredje og avgjørende settet satte prikket 24-åringen for alvor inn godformen og spilte chileneren til tider av banen:

– Han orker rett og slett ikke her, Cristian Garín. For en snuoperasjon fra Ruud etter å ha tapt det første settet, utbrøt kommentator Lindås Olsen da Ruud brøt Garíns serve for andre gang, vant sitt åttende strake game og gikk opp i 3–0-ledelse.

Med 6–2 er Ruud klar for kvartfinale i Hamburg, hans femte strake i grus-turneringer. Der venter 19 år gamle Arthur Fils. Franskmannen er nummer 71 i verden.

ATP 500-turneringen i Tyskland kommer kun noen dager etter at Ruud finalen i svenske Båstad mot Andrej Rubljov. De to kan møtes i en ny finale i Hamburg.