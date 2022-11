Forskningsrapport: «Herresko» gir økt skaderisiko i kvinnefotballen

En ny forskningsrapport peker på at fotballsko ikke er godt nok tilpasset damer, og at dette øker risikoen for skader i kvinnefotballen.

MINDRE FRIKSJON: Kvinner er lettere enn menn, og trenger derfor mindre friksjon mellom fot og underlag.

– Det at sko ikke er tilpasset jenter er ikke et ukjent fenomen, men hva konsekvensen av det kan være, er sjokkerende.

Det sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppserien, til VG.

– Vi vet jo at skadefrekvensen i Toppserien er høyere enn i Eliteserien, men at det kan komme av dette er viktig forskning. Akkurat nå har vi hele 15 korsbåndsskader i Toppserien, legger hun til.

KJENT PROBLEM: Hege Jørgensen sier at det er et kjent problem i damefotballen at sko og utstyr ikke er tilpasset godt nok.

Yttersålen i fotballsko er tilpasset forskjellige typer underlag, men disse er i dag standardisert etter en manns kvalifikasjoner og behov.

– Kvinner er lettere, og har ikke like kraftfulle fraspark. Kvinner trenger derfor mindre friksjon mellom sko og underlag.

Det sier en av forfatterne av rapporten, Dr Katrine Okholm Kryger.

– Om man bruker sko med for høy friksjon, kan man risikere at de sitter fast i bakken lenger enn nødvendig. Denne mekanismen kan forårsake korsbåndskader og ankelforstuinger, legger hun til.

Fakta Forskningsrapporten Rapporten, «Ten questions in sports engineering: technology in elite women’s football», er skrevet av både personell og spillere i fotballklubber i England, i tillegg til akademikere på området. Rapporten er omtalt av blant annet BBC.

Den tar for seg ti spørsmål innenfor sporsteknikk i kvinnefotballen.

Leah Williamson, kapteinen på Englands landslag, er blant bidragsyterne til rapporten.

De 11 forskerne kom fram til at utstyr som ball, sko og klær er designet for menn, noe som blant annet kan påvirke skaderisikoen hos eliteutøvere i kvinnefotballen.

Rapporten beskriver hvordan kvinners anatomi på fotballbanen er annerledes enn menns. Kvinner er lettere, har kortere ben og ikke like kraftfulle fraspark. Likevel er ofte lengden på knotter på fotballsko for damer like lange som på fotballsko for menn.

Fotballsko er mer tettsittende enn joggesko, og forskningen sier derfor at det er ekstra viktig at den er formet riktig. Fotballsko er formet etter en manns fot, noe som resulterer i mulige gnagsår og mindre komfort for damer. Dette kan i tillegg øke risikoen for akillesskader.

De fant også høyere nivå av mikrotraumer in den hvite substansen i kvinnehjernen ved «heading» av fotballen, og de ønsker derfor mer forskning på hjernerystelse hos kvinner. Vis mer

Forskningen ble publisert tidligere denne uken av St. Marys University i England. Okholm Kryger sier videre at problemet ligger hos leverandørene.

– De største utstyrsleverandørene gjør ikke god nok research og dermed produserer ikke godt nok utstyr for kvinner, sier Dr Okholm Kryger, som har doktorgrad i sportsteknologi.

ØNSKER FORANDRING: Dr Okholm Kryger sier til VG at hun håper research på feltet kan være med å sette søkelys på problemstillingen.

Ikke overrasket

– For det første er det veldig bra at forskningen kommer ut, for vi vet det forskes minimalt på kvinneidrett generelt, sier Jørgensen.

Jørgensen forteller at dårlig tilpasset utstyr er et kjent problem blant toppspillere. Nå håper hun at bransjen og næringen tar problemstillingen på alvor.

– Dette er et samfunnsproblem, og jeg håper alle nå gjør sitt for å få sporten mer likestilt. Det er trist at selv utstyret skal jobbe mot én.

Nettavisen og NRK har også tidligere omtalt hvordan norske toppspillere tvinges til å bruke barnesko ved mindre skostørrelser.